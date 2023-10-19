Приниження йде в комплекті: що Путін може клянчити у Сі Цзіньпіна
Владімір Путін відвідав КНР. Та туди він поїхав просити не гроші, а контракти.
Про це 24 Каналу заявив російський опозиційний політик Геннадій Гудков, зауваживши, що в очільника Кремля достатньо коштів. До слова, у Пекін Путін прилетів 17 жовтня.
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"Він приїхав просити не гроші. Він приїхав просити контракти, допомоги військово-промислового комплексу. Він приїхав просити те, що треба для війни", – наголосив Гудков.
Російський опозиційний політик вважає, що може сформуватися "профсоюз авторитарних режимів", який кине виклик усьому світу.
Втратив свою позицію
Владімір Путін тепер більше не "старший брат" і навіть не "рідний молодший". А людина, яка стоїть на нижчому ступені. Так до Сі Цзіньпіна приїхала залежна особа.
Просити контракти – це означає віддати Тайгу та ресурси. Усе, що можна, аби лише отримати щось на заміну.
Той розворот на Схід, який Путін вважає "запорукою стабільності Росії", він передбачає і приниження, зокрема, коли в комплекті йде. Хочете щось отримувати – принижуйтеся,
– наголосив Геннадій Гудков.
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Візит Путіна до КНР: головне
- Президент Росії відвідав Китай. Там він мав офіційний візит і зустрічі з іноземними лідерами. А також брав участь у форумі "Один пояс – один шлях".
- Зустрічався Путін із Сі Цзіньпіном. Вони мали переговори у "вузькому колі" та "віч-на-віч". Як зазначив президент Росії, між Китаєм та його країною збільшився товарообіг.
- Після зустрічі у Путіна помітили ядерну валізу. Її несли офіцери.