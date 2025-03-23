Путін психологічно "обробляє" Трампа: як з цим Кремлю допомагає відомий одіозний "персонаж"

Диктатор Владімір Путін психологічно впливає на президента США Дональда Трампа. У цьому йому допомагає американський пропагандист Такер Карлсон, який у 2024 році брав інтерв'ю у нього.

Політолог Володимир Фесенко в етері 24 Каналу зазначив, що Росія купила Карлсона. Черговим підтвердженням стала його розмова зі спецпосланником США Стівом Віткоффом.

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Як Карлсон працює на Кремль

Американський пропагандист Такер Карлсон взяв інтерв'ю у спецпредставника США Стіва Віткоффа, в якому звучало багато російських наративів. Політолог вважає, що ця розмова була узгоджена з Росією.

Карлсон – штатний агент Кремля або фсб. Хоча я не знаю, хто йому платить, він однозначно виконує спеціальні інформаційно-політичні завдання,

– переконаний Фесенко.

За його словами, Карлсон є одним з інструментів Кремля для зв'язку з Дональдом Трампом і впливу на американське суспільство. Першим кроком стала його розмова з диктатором Владіміром Путіним, потім – з міністром закордонних справ Сєргєєм Лавровим, а тепер – зі спецпосланцем Білого дому Стівом Віткоффом.

Що показало інтерв'ю Карлсона з Віткоффом

Інтерв'ю продемонструвало, як Росія здійснює психологічний вплив на Трампа. Яскравим прикладом є портрет президента США, який Путін замовив спеціально для нього. Відомо, що Трамп любить лестощі й культ навколо своєї особистості.

Навіть ролик про Сектор Гази, де зображений "золотий" Трамп, є символом того, як він себе уявляє,

– зазначив Фесенко.

Путін спеціально наказав створити цей портрет, щоб викликати позитивне ставлення Трампа. Спецпредставник США вже заявив, що не вважає Путіна "поганим хлопцем" і навіть сказав, що молився за Трампа після замаху на нього в липні 2024 року.

Також під час інтерв'ю з Карлсоном Віткофф визнав "референдуми" про приєднання українських територій до Росії. Він заявив, що "Донбас, Крим, Луганськ та два інших регіони" є найбільшою перепоною для мирного врегулювання війни, яку розпочала Москва.