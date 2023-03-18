Засідання у Гаазі: штучний інтелект показав, як би виглядав Путін на суді
Штучний інтелект згенерував зображення, на яких показано, як би виглядав Путін у ролі підсудного. Отримані кадри транслюють, як би могло відбуватися засідання, де президент Росії відповідає за свої воєнні злочини.
У мережі оприлюднили світлини, створені штучним інтелектом. До слова, після того, як Міжнародний кримінальний суд визнав Путіна злочинцем і видав ордер на його арешт, українці вибухнули смішними мемами на цю тему.
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Як нейромережа бачить Путіна на засіданні у Гаазі
Штучний інтелект згенерував, як би міг виглядати президент Росії Владімір Путін на суді у Гаазі. Варто зауважити, що штучний інтелект відтворив не лише зовнішній вигляд Путіна, але й поведінку та реакції, що зробило картинку більш реалістичною.
Як бачить штучний інтелект гаазьке засідання над Путіним / Фото Nexta
Видання "Фокус" також попросило нейромережу Midjourney зобразити російського агресора як підсудного на засіданні Міжнародного кримінального суду у Гаазі. Отримані зображення допомагають уявити можливий сценарій суду над президентом Росії.
Яким нейромережа Midjourney бачить Путіна у суді / Фото видання "Фокус"
Намальований Путін відповідає за воєнні злочини на засіданні МКС у Гаазі / Фото видання "Фокус"
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Ордер на арешт Путіна: останні новини
- Міжнародний кримінальний суд 17 березня видав ордер на арешт Владіміра Путіна. Президент Сербії Александар Вучич припустив, що таке рішення може стати причиною ескалації.
- Сербський президент боїться, що світ "недалеко від початку третьої світової війни". Водночас російські пропагандисти продовжують шантажувати міжнародну спільноту та брязкати зброєю.
- Зокрема російська пропагандистка Сімоньян пригрозила ракетним ударом по столиці тієї країни, яка посміє арештувати Путіна. Ймовірно, мова йшла про ядерний удар.