Засідання у Гаазі: штучний інтелект показав, як би виглядав Путін на суді

Штучний інтелект згенерував зображення, на яких показано, як би виглядав Путін у ролі підсудного. Отримані кадри транслюють, як би могло відбуватися засідання, де президент Росії відповідає за свої воєнні злочини.

У мережі оприлюднили світлини, створені штучним інтелектом. До слова, після того, як Міжнародний кримінальний суд визнав Путіна злочинцем і видав ордер на його арешт, українці вибухнули смішними мемами на цю тему.

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Як нейромережа бачить Путіна на засіданні у Гаазі

Штучний інтелект згенерував, як би міг виглядати президент Росії Владімір Путін на суді у Гаазі. Варто зауважити, що штучний інтелект відтворив не лише зовнішній вигляд Путіна, але й поведінку та реакції, що зробило картинку більш реалістичною.



Як бачить штучний інтелект гаазьке засідання над Путіним / Фото Nexta

Видання "Фокус" також попросило нейромережу Midjourney зобразити російського агресора як підсудного на засіданні Міжнародного кримінального суду у Гаазі. Отримані зображення допомагають уявити можливий сценарій суду над президентом Росії.

Зауважимо, що Путін – воєнний злочинець, який проводить криваву війну проти України, чинить геноцид українського народу та регулярно шантажує світ застосуванням ядерної зброї. Він обов'язково



Яким нейромережа Midjourney бачить Путіна у суді / Фото видання "Фокус"



Намальований Путін відповідає за воєнні злочини на засіданні МКС у Гаазі / Фото видання "Фокус"

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