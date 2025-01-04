Путін може "прибрати" одного зі своїх союзників: розмова з полковником розвідки Британії

Диктатор Владімір Путін зробить усе, щоб захистити свої позиції. Так, найближчими місяцями більше членів його оточення можуть почати "випадати з вікон".

Полковник військової розвідки Великої Британії у відставці Філіп Інгрем у розмові з 24 Каналом зазначив, що під удар може потрапити й один із його "найкращих друзів" – Башар Асад. Більше про це, чи можна завершити війну найближчим часом і кого Путін може звинуватити у своїх поразках – далі у матеріалі.

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Чи реально закінчити війну найближчим часом

Спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що війна в Україні може завершитися вже найближчими місяцями. Водночас російський диктатор Владімір Путін заявив про готовність до компромісу щодо України на переговорах із Трампом. Чи вірите ви, що війна в Україні може закінчитися найближчими місяцями або наступного року?

Я буду здивований, якщо це завершиться наступного року, попри всі заяви Дональда Трампа та його команди. Цікаво, що ще до інавгурації Дональда Трампа, яка має бути наприкінці січня, він уже веде переговори з президентом Володимиром Зеленським і Путіним. І ці переговори, на мою думку, формують умови для його дій після вступу на посаду.

Утім, думаю, що Путін закріпив свої позиції й, можливо, ми спостерігаємо певне послаблення цього в деяких останніх його заявах. З іншого боку, президент Зеленський говорить Дональду Трампу саме те, що він хоче почути. Тож буде цікаво побачити, на чий бік стане Трамп, коли намагатиметься завершити війну вже в перший день свого перебування на посаді, як він обіцяв під час передвиборчої кампанії.

Чи може Путін погодитися на пропозицію Трампа

Також колишній радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Владімір Путін погодиться на пропозицію Трампа щодо України, оскільки це буде найкращий вихід для Путіна. Чи має він рацію? Чи згодні ви з таким твердженням?

Важко з цим погодитись. Адже я не вірю, що Путін погодиться на що-небудь менше, ніж те, що він має зараз – незаконно анексовані території на Донбасі та в Криму. І він, імовірно, вимагатиме ще більше територій як частину будь-якого врегулювання чи рішення.

Думаю, Дональд Трамп, що б він не говорив, не зробив би нічого такого, на що президент Зеленський не погодився б. І ми бачили, як президент Зеленський заявив, що готовий заморозити лінію фронту на тому рівні, де вона є зараз, якщо це дозволить Україні стати членом НАТО, а потім використовувати дипломатію для повернення українських територій у майбутньому. Думаю, Путін вважав би це неприйнятим.

Як саме поведеться Дональд Трамп – наразі не зовсім зрозуміло. Але врешті-решт, думаю, він побачить, що президент Зеленський більш готовий до співпраці та надасть більше поступок, ніж Владімір Путін. Путін намагатиметься відірвати собі якнайбільше територій.

Труднощі виникнуть, якщо будь-яка територія буде передана Росії. Росія сприйме це як перемогу. Але глобальні наслідки цього будуть величезні. Адже Сі Цзіньпін може подумати: "Якщо я візьму Тайвань силою, мені достатньо почекати кілька років – і міжнародне співтовариство просто дозволить мені залишити його". Сі Цзіньпін уже накопичує нафту, газ, мінерали та інші ресурси для потенційного конфлікту.

Тож я вважаю, що переговори щодо України будуть набагато складнішими, ніж команда Трампа дає зрозуміти його виборцям.

Кому вигідніше припинення вогню

На ваш погляд, припинення вогню в Україні слугуватиме інтересам Росії чи України?

Думаю, що припинення вогню зараз слугувало б інтересам обох сторін війни. Росія страждає впродовж усього 2024 року – вона втрачає від 1400 до 2000 осіб щодня. Росія не зможе довго вести війну, про це свідчить їхня активна вербувальна кампанія в Африці та зростання залежності від військ із Північної Кореї.

Російська оборонно-промислова база довго не протримається. Вони використали більшість бронетехніки, що була на зберіганні. Вони покладаються на ракети та боєприпаси, які надходять з Ірану та Північної Кореї. З огляду на їхню надійність, я б не хотів вставити північнокорейський снаряд у гармату і стояти поруч, коли натягнуть шнур для його запуску. Я б не повірив, що він може вистрілити.

Отже, попри те, що Путін каже про свою здатність продовжувати війну, це не відображає того, що йому доводиться робити, щоб отримати війська та техніку.

Водночас те, що я бачу від президента Зеленського й те, що відбувається в Україні – так, ви зазнаєте величезних втрат серед солдатів на передовій, але є і ширша підтримка. Оборонно-промислова база України зростає та збільшує свої виробничі потужності, тоді як у Росії вони досягли межі. Україна отримує підтримку від великої кількості західних країн та їхніх оборонно-промислових баз, які лише починають досягати необхідних виробничих стандартів для забезпечення потреб.

Тому я вважаю, що якщо політична підтримка з боку Сполучених Штатів збережеться – це полегшить підтримку з боку Європи. І Україна займе сильнішу позицію, коли йдеться про військову техніку. Головне питання, і я вважаю, що це найбільша проблема для обох сторін – це людські ресурси.

Як Трамп може натиснути на Путіна

Як можна оцінити готовність російських еліт до припинення вогню? Чи вважаєте ви, що на Путіна можуть тиснути еліти та закликати погодитись на пропозицію Трампа щодо припинення вогню в Україні?

Так, це дуже цікаве питання. Я думаю, що Трамп чинитиме тиск на ширшу спільноту БРІКС. Отже, це Бразилія, Росія, Іран, Китай та Південна Африка. Найбільшим гравцем, на кого Трамп намагатиметься тиснути, є Китай. Під час останнього президентства Трампа відносини між Сполученими Штатами та Китаєм були неприязними.

Отже, це єдиний прихильник або єдиний союзник Путіна, який має реальну силу. Усе це може перетворитися на глобальну торгову боротьбу між країнами БРІКС з одного боку та Сполученими Штатами і їхніми союзниками, західними економіками – з іншого.

Тому я не думаю, що на Путіна було здійснено багато тиску всередині Росії. Єдиний інший варіант, де Трамп може мати певний вплив, це Індія, адже вона досі купує великі обсяги російської нафти для переробки на нафтопродукти та інші товари. Але чи змінить це ситуацію з погляду союзника? Я не зовсім впевнений.



Трамп може натиснути на Путіна / Getty Images

Думаю, Трамп зробить те, що завдасть шкоди Путіну і змусить його сісти за стіл переговорів – він вплине на глобальну ціну на нафту. Якщо йому вдасться різко знизити глобальну ціну на нафту, це може прискорити потенційний крах російської економіки.

США продовжать підтимку України з одної причини

Помічники Дональда Трампа повідомили європейських союзників, що нова адміністрація продовжить надавати військову допомогу Україні, повідомляє Financial Times. Чи вважаєте ви це великим розворотом у політиці Трампа щодо України? І чи очікуєте ви, що Трамп використає цю військову допомогу Україні як ще один інструмент тиску на Владіміра Путіна?

Ще одне чудове запитання і в ньому багато важливого. Не думаю, що це розворот політики Трампа, якщо повернутись і подивитись на багато заяв, що виходили від Трампа, або, точніше, від його команди, де вони критикували підтримку США Україні. Ті, хто робив більш розумні коментарі, не критикували підтримку США Україні, вони критикували її надання без чіткої стратегії завершення війни від Демократичної партії.

Тепер, коли Трамп обраний, а демократів більше немає, продовження надання цієї підтримки є корисним. І США захочуть це робити. США продовжать це робити, тому що Трамп – бізнесмен. Ті величезні мільярди доларів, що, за словами політичної команди Трампа, нібито "жертвуються" Україні, насправді не передаються Україні у грошовому еквіваленті. Це передається Україні у вигляді військової техніки, обладнання та інших товарів.

Ці товари виробляються в Сполучених Штатах. Через обсяги витрачених коштів виробничі потужності в Сполучених Штатах збільшились. Це означає, що з'являється більше робочих місць, більше податкових надходжень в економіку США завдяки зростанню промисловості всередині країни, а також супутніх галузей і спільнот, що виникають навколо них.

Трамп не захоче перешкодити цьому в жодному вигляді, бо це призведе до того, що він зробить американців безробітними. Він почне впливати на американські компанії. Він вплине на податкові долари, що надходять в економіку США. Тому, я думаю, він захоче продовжити підтримку України з цього погляду.

Деякі члени його команди дуже наївні в питаннях геополітики й робили заяви, орієнтуючись на внутрішню аудиторію, а не на міжнародну. Але коли ми слухали це з міжнародної перспективи, це не мало сенсу і давало підстави думати, що Трамп не хоче підтримувати Україну.

Я вважаю, що президент Зеленський робить чудову роботу, представляючи свою дорожню карту до завершення конфлікту, свої плани щодо переговорів і миру, і він говорить Дональду Трампу саме те, що він хоче почути, коли йдеться про тиск та переговори. Цей конфлікт на якомусь етапі закінчиться переговорами. Але я не думаю, що умови для початку переговорів створені.

Трамп надішле Путіну 2 дуже чіткі меседжі

Що може статися, якщо Владімір Путін відмовиться від найкращої пропозиції Трампа щодо України? Якщо Путін стане основною перепоною для укладання угоди у межах переговорів з Дональдом Трампом, що може статися?

Це, знову ж таки, ще одне цікаве питання. Путін стає дедалі більш ізольованим. Щодо нього видано міжнародний ордер на арешт. Тому він не може залишити Росію, оскільки будь-яка країна, яка виконає запит Інтерполу про його арешт, зможе затримати його.

Його ізоляція триватиме. Я думаю, що він відмовиться від початкового плану Трампа щодо миру, тому що він жадібний. Він захоче більше території й не погодиться на жодні гарантії безпеки для України. Коментарі, які ми чуємо від Сєргєя Лаврова та Дмітрія Пєскова, лише підтверджують той факт, що Росія хоче забрати собі дедалі більше і більше.

Росія використає це, щоб знову наростити свої військові можливості, якщо буде оголошено перемир'я, щоб бути готовою відновити конфлікт у будь-який момент. Але я думаю, що Трамп дасть Путіну один або два шанси й надішле дуже чіткий меседж.

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Я думаю, що цей дуже чіткий меседж буде надіслано кількома різними способами. Економічний меседж вплине на світову ціну на нафту – Трамп створить умови для того, щоб світова ціна на нафту різко впала. Військовий меседж полягатиме в наданні Україні доступу до значно більшої кількості озброєння, зокрема до зброї дальньої дії, а також зняття обмеження на використання деяких видів озброєння.

Він може навіть піти далі й спробувати натиснути на Європу та інші країни НАТО, щоб ті підтримали захист частини України, не залучаючись безпосередньо до бойових дій на передовій, але дозволивши, як ми чули з коментарів президента Франції та міністра оборони Великої Британії, розмістити війська в частинах України, щоб дозволити їй звільнити своїх військових, які захищають кордон з Білоруссю та інші райони. А країни НАТО могли проводити навчання для українських військових. Я вважаю, що це дуже цікава серія повідомлень, які зараз надходять.

Отже, є кілька кроків, які Трамп може зробити, щоб створити величезний тиск на Путіна. Не думаю, що Путін щось віддасть, і вважаю, що це його найбільша слабкість.

Про можливе введення в Україну миротворців

Я хотів запитати вас про ідею відправки миротворчих сил в Україну. Чи буде найкращим варіантом для безпеки України, якщо сюди будуть направлені європейські війська, але без присутності американських? І чи вірите ви, що Владімір Путін погодиться на присутність європейських військ, зокрема Франції, Німеччини, Італії, які є членами ЄС та НАТО?

Власне, спочатку я відповім на друге питання – не думаю, що Путін взагалі на це погодиться. Він сприйме це як ескалацію. Чи могли б європейські війська, фактично війська НАТО без американців, забезпечити миротворчу місію всередині України? Так, звичайно можуть. У цьому не було б жодних проблем.

Знаєте, той факт, що США вирішили б не розміщувати своїх військ, не означає, що підтримка з їхнього боку зникне. США надають унікальні можливості, на які НАТО та європейські країни покладаються. Ці унікальні можливості вже сьогодні використовуються для підтримки операцій в Україні. Це ваші повітряні танкери, можливості збору розвідданих, спеціальне обладнання, яке постачається в різні райони.

Європа легко може ввести війська в Україну й забезпечити миротворчу та стабілізаційну силу. Підтримка Сполучених Штатів, я думаю, була б гарантована. США, звісно, мають стосунок до трьох конфліктів по всьому світу, в які міжнародна спільнота вимагає їхнього втручання. В Європі – Росія, Україна. На Близькому Сході – дестабілізація ситуації, падіння Башара Асада в Сирії та зростання напруги в Південно-Східній Азії.



Військові США / Getty Images

З американської перспективи – Південно-Східна Азія та події в Китаї мають вищу політичну важливість для США, ніж те, що відбувається в Європі. І я думаю, ми побачимо, як Трамп буде тиснути на європейські країни, щоб вони активніше підтримували Україну.

Про вимоги Трампа до НАТО

Згідно з публікацією Financial Times, команда Дональда Трампа вимагатиме від країн НАТО витрачати щонайменше 5% свого валового внутрішнього продукту на оборону. Це погана новина для російського диктатора Владіміра Путіна, адже якщо країни НАТО витрачатимуть ще більше на оборону, це означатиме, що у нього буде менше шансів на успіх у випадку нападу на НАТО.

Путін – диктатор, який не демонструє логіки. Але він не такий дурний, щоб атакувати НАТО, бо розуміє, що відповідь буде надзвичайно потужною, і в нього залишиться лише один варіант – вдатися до ядерної зброї. Не думаю, що він настільки дурний, щоб застосувати ядерну зброю, навіть якщо розпочне конфлікт на території країни НАТО. Я думаю, що ми ще далекі від цього.

Щодо 5%, якщо подивитися на політику минулої каденції Трампа, він тоді наполягав, щоб країни НАТО витрачали 2% свого внутрішнього валового продукту на оборону, як це було узгоджено для вступу в Альянс. Не кожна країна НАТО виконує це.

І коли Дональд Трамп погрожував забрати підтримку у НАТО або у тих країн, які не витрачали 2% свого ВВП на оборону, він сказав: "Якщо ви не платите, ми не допомагаємо". Після цього багато країн НАТО, які не витрачали ці гроші, збільшили свої витрати. Думаю, коли Трамп повернеться, він захоче, щоб НАТО взяло на себе більшу відповідальність. Є дві цифри, які обговорюються – 3% й ті 5%, про які ви згадали.

Думаю, він прийде і спробує натиснути на країни НАТО, щоб вони збільшили свої витрати до 3% або навіть до 5%. І я вважаю, що це буде правильно та справедливо. Оскільки, якщо буде досягнуто угоди, де Путіну дозволять зберегти частину території України, навіть тимчасово за планами президента Зеленського, це фактично призведе до відновлення холодної війни, і ми побачимо, як "залізна завіса" знову спуститься на Європу.

Під час останньої холодної війни країни НАТО витрачали від 6 до 7% свого ВВП на оборону. І це лише для того, щоб підготувати їхні оборонні можливості. Наступальні можливості коштують ще дорожче.

Гадаю, Трамп почне активно натискати на цю кнопку, розуміючи, як досвідчений бізнесмен, що багато людей, витрачаючи свої гроші, захочуть придбати зброю в оборонної промисловості США. А отже, це вигідно і для американських платників податків, і для економіки США.

На кого Путін спробує перекласти свої поразки

Розгляньмо найцікавіші заяви Путіна з його підсумкової пресконференції в кінці року. Він вперше сказав, мовляв, коли у нас все спокійно – нам нудно й додав, що саме тоді всі хочуть руху. Це, дійсно, цікава заява. Він відповідав на запитання щодо війни проти України. Хіба вам не здається, що Путін намагається перекласти провину за невдачі на фронті в Україні на своїх, наприклад, найближчих соратників?

Так, Путін спробує перекласти провину на всіх. Він уже не раз намагався перекласти відповідальність на інших протягом майже 3 років, поки проводить свою так звану "сво", тобто фактичний напад на Україну. Він зазнав стратегічної поразки, і він це знає. Путін зазнає тактичних поразок.

Хоча Росія повільно просувається на Сході, але українська оборона стримує російську армію, яку підтримують Китай, Північна Корея, Іран. Постійне протистояння України вражає. Війну не виграє той, хто веде кращу тактичну боротьбу – вона лише створить певні умови. Війну виграє той, хто найкраще діятиме на оперативному чи стратегічному рівнях військового планування.

Стратегічний рівень – це той мирний план, про який говорить Дональд Трамп або який він намагається нав'язати, а також те, що відбувається в контексті відносин із ширшою міжнародною спільнотою.

Оперативний рівень – це боротьба з можливістю Росії продовжувати конфлікт. Україна досягає великих успіхів саме тут, знищуючи російську нафтову економіку через атаки на нафтопереробні заводи та сховища, залізничні вузли, аеродроми, військові командні пункти, логістичні бази, склади з боєприпасами.

Саме це має величезний вплив на здатність Росії вести війну. Якщо поєднати ці 2 фактори, це впливає на російську економіку. Я вважаю, що до 2025 року ми побачимо умови для колапсу російської економіки. А отже, і політичні наслідки для Владіміра Путіна та його найближчого оточення.

Путін намагатиметься захистити свою позицію будь-якими способами й перекладатиме провину на всіх навколо. Мене б не здивувало, якби в найближчі місяці ми побачили більше членів його оточення, які почали б випадати з вікон будинків.

Як Ви вважаєте, Владімір Путін шкодує про своє рішення розпочати повномасштабне вторгнення в Україну?

На це запитання дуже складно відповісти. Не думаю, що Путін жалкує про щось. Тому що, на мою думку, у своїй власній голові та у колі найближчих, які повідомляють йому лише те, що він хоче почути, він змінює свої уявлення, критерії успіху та розуміння ситуації так, щоб це відповідало його власним бажанням.

Не думаю, що він живе в реальності, бо, схоже, він щиро вірить, що переможе і що він вже виграв з військового погляду. Підозрюю, що від нього приховують реальність або подають її в такій формі, що він вважає, ніби з'являються рішення, які можуть розв'язати ситуацію.

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Путін не прийме реальність і те, що відбувається насправді. Ймовірно, він не пошкодує про своє рішення, він не дозволить собі цього. Якби він міг якось зі сторони подивитися на ситуацію, він би, напевно, пошкодував. Але, думаю, він ніколи не зможе логічно пояснити свої дії.

Чи можливий військовий заколот в Росії

Ми також не вважаємо, що генерал Валєрій Герасимов застосовує будь-яку логіку, адже нещодавно він заявив, що російська армія досягла всіх цілей, поставлених політичним керівництвом на 2024 рік. Яка ви реагуєте на це?

Герасимов доповідає Путіну те, що той хоче почути. Герасимов у всьому зазнав невдачі. Вся так звана "сво" провалилася. Путін розпочав її, бо стверджував, що його турбувало наближення України до Заходу, а разом із цим він втрачав контроль над президентом Зеленським і над урядом, не хотів бачити розширення НАТО.

Проте НАТО розширилося ще на 2 країни й зараз фактично підійшло до кордону Росії. Він намагався повалити уряд президента Зеленського, але його операція провалилася. Тепер він змушений був перегрупуватися і поставив нову мету – Донбас на Сході. І досі не може захопити його, навіть використовуючи всю російську армію.

Він зазнав поразки в усьому, що намагався зробити, і Герасимов зазнав поразки, і всі інші військові командири також не досягли успіху. А тих, хто інколи проявляв певну компетенцію, він або звільнив, або з ними сталися нещасні випадки.

Наприклад, генерал Сєргєй Суровікін. Його оборонні лінії, які він побудував, є феноменальними. Саме завдяки їм український контрнаступ минулого року був зупинений так швидко. Але Суровікін зник, бо Путін не любить сильних генералів. Він любить генералів, які дають йому ту інформацію, яку він хоче чути.

Ви вважаєте, що генерал Суровікін підтримав заколот Євгєнія Пригожина у Москві та це стало причиною, чому його звільнив Путін?

Думаю, що так. Пригожин і Суровікін були близькими друзями й працювали разом, причому досить ефективно, зокрема в плануванні оборонних ліній. Гадаю, що переворот стався майже випадково. Ми бачили, як війська ПВК "Вагнера" йшли до Москви, але вони не очікували, що прорвуться на 10 кілометрів, перш ніж Путін почне вести переговори та щось зробить.

Коли вони наблизились до околиць Москви, раптом зрозуміли, що не знають, що робити далі. Тож буде цікаво, коли в майбутньому стане відомим справжній масштаб того, що відбувалося. ПВК "Вагнера" пішла на Москву, бо її забрали з Бахмута і більше не відправляли на передову.

Це показує труднощі, які виникали між різними командирами. Я вважаю, що Герасимов був однією з ключових осіб, які спричинили напруження, що призвело до всього цього в минулому. Але буде цікаво побачити, коли буде оприлюднена справжня історія цього.

Чи вбачаєте ви ймовірність нового військового перевороту в Росії найближчим часом?

Переворот у Москві майже неможливий. Не бачу там достатньо сильних військових командирів. Саме тому Путін не тримає поруч із собою здібних командувачів. Будь-кому навіть з олігархів важко влаштувати переворот через те, як Путін тримає все під контролем.

Ми чуємо, як різні олігархи чи люди з його близького кола потрапляють у випадкові аварії, випадають з вікон чи падають зі сходів. Це ймовірно ті люди, які наважились натякнути, що час Путіна минув. Це вселяє страх у решту близького кола людей, які не знатимуть, кому можна довіряти, а кому – ні.

Тому згуртуватися і спробувати усунути Путіна для них стає вкрай складно. У разі економічного колапсу в Росії ми можемо побачити сильніший тиск. Проте важко уявити обставини, за яких основа влади Путіна найближчим часом зазнає краху.

Путін може "прибрати" одного зі своїх "друзів"

Розглянемо ситуацію в Сирії. Згідно з даними The New York Times, Владімір Путін припинив відповідати на дзвінки Башара Асада після початку великої наступальної операції повстанців на Алеппо та столицю Дамаск. Як ви вважаєте, чому Путін перестав відповідати на дзвінки Асада?

Думаю, що Путін зрозумів, що втратив вплив на Близькому Сході та в Середземномор'ї через падіння режиму в Сирії. Він звинувачує Башара Асада в тому, що той не зміг забезпечити захист інтересів Росії, як обіцяв. Путін підтримував Асада, намагаючись це зробити. Він вважає його повним провалом.

Не думаю, що Путін особисто його любить і не вважаю, що йому до вподоби проживання в Москві ще одного диктатора з доступом до мільярдів доларів, який перебуватиме в столиці Росії певний час і зможе створити осередок опору Путіну.

Путін не хотів, щоб Асад опинився в Росії. Але, на жаль, йому довелося його прийняти. Така ціна, яку платить Росія. Ми бачимо, як росіяни виводять із Сирії свої останні війська, морські сили з військової бази в Тартусі, закривають аеродроми, які використовувала Росія. Навіть попри те, що вони кажуть на місці, що залишаються.

Не думаю, що сирійські повстанці дозволять залишити Росії будь-які свої бази, навіть якщо вона спробує вкласти в це великі гроші. Бо повстанці страждали від російських літаків, бомб, а також від підтримки Асада Росією. Близький Схід – це стратегічний провал для Владіміра Путіна. Він ще не відчув усі наслідки цього і, як завжди, звинувачуватиме інших, зокрема Башара Асада. Ось чому, гадаю, він не відповідав на його дзвінки.

Чи очікуєте ви, що Башар Асад буде спокійно жити у Москві без загрози для його фізичної безпеки?

Не думаю, що Путін дозволить йому жити спокійно у Москві через його багатство. Якщо тільки він не знайде спосіб, як забрати це багатство, що ймовірно він і зробить. Але він завжди буде дуже уважно стежити за Асадом. Путін дозволить йому жити там, але з численними обмеженнями.

Російська розвідка дуже пильно стежитиме за його діями. Якщо він порушить правила, може просто статися нещасний випадок. Путін міг би організувати для нього інфаркт через 2 – 3 тижні.

, у ЗМІ з'явилася інформація нібито Башара Асада отруїли "Новачком" у Москві, проте офіційні джерела про це не повідомляли. Голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова натякнула, що Асад міг знати таємниці Путіна

Також є повідомлення, що Башару Асаду заборонено відлучатися далеко від Москви, тобто він не може покинути місто. Як ви оцінюєте таке ставлення до його колишнього найкращого друга на Близькому Сході?

Думаю, ви розумієте, що Путін спочатку не хотів, щоб він там був, тому буде тримати його під обмеженнями, добре знаючи, що Башар Асад не може покинути Росію, бо йому нема куди йти. Путін захоче тримати його під суворими обмеженнями, аби він не став загрозою для нього, осередком для будь-якого іншого політичного руху, який може з'явитися в майбутньому.

Отже, фактично, він триматиме його під елементом не обов'язково домашнього арешту, а арешту в межах міста. Російські розвідслужби дуже пильно слідкуватимуть за його комунікаціями, рухами та тими, хто його відвідує.