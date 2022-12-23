Лукашенко знову їде до Путіна: яка мета чергової зустрічі

Кремлівський диктатор Владімір Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко проведуть ще одну зустріч цього тижня. Цього разу Лукашенко прилетить до Росії.

Очікується, що Лукашенко відвідає Росію у суботу, 24 грудня. Білоруський диктатор отримав запрошення від Путіна.

Зверніть увагу Путін поглине Білорусь і попри поступки, і попри опір Лукашенка: аналіз ISW

Лукашенко візьме участь у зустрічі глав держав СНД

Повідомляється, що Лукашенко відвідає підмосковне Зоряне містечко, центр підготовки космонавтів імені Гагаріна, де зараз проходить відбір кандидатів для польоту в космос з Білорусі.

Пізніше він візьме участь у неформальній зустрічі глав держав СНД, яка відбудеться 26 – 27 грудня в Санкт-Петербурзі.

Лукашенко вдев'яте за рік зустрінеться з Путіним