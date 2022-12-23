Лукашенко знову їде до Путіна: яка мета чергової зустрічі
23 грудня 2022, 15:57Читать новость на русском
Джерело:"Радіо Свобода"
Кремлівський диктатор Владімір Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко проведуть ще одну зустріч цього тижня. Цього разу Лукашенко прилетить до Росії.
Очікується, що Лукашенко відвідає Росію у суботу, 24 грудня. Білоруський диктатор отримав запрошення від Путіна.
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Лукашенко візьме участь у зустрічі глав держав СНД
Повідомляється, що Лукашенко відвідає підмосковне Зоряне містечко, центр підготовки космонавтів імені Гагаріна, де зараз проходить відбір кандидатів для польоту в космос з Білорусі.
Пізніше він візьме участь у неформальній зустрічі глав держав СНД, яка відбудеться 26 – 27 грудня в Санкт-Петербурзі.
Лукашенко вдев'яте за рік зустрінеться з Путіним
- Олександр Лукашенко вісім разів зустрічався з Путіним у 2022 році, з них лише одна зустріч відбулася у Мінську – 19 грудня. Зазначимо, що Путін вперше за 3 роки побував у Мінську.
- Росія та Білорусь домовилися продовжувати практику спільних військових навчань. Також обидві країни хочуть займатися створенням нової військової техніки.
- У розвідці України заявили, що Росія в Мінську, окрім прагнення втягнути Білорусь у повномасштабну наземну операцію, намагалася вичавити з білоруського ОПК максимум можливостей для своєї армії.
- Аналітики з Інституту з вивчення війни вважають, що Лукашенко, ймовірно, відхилив зусилля Путіна. Зокрема, кремлівському диктаторові не вдалося змусити Білорусь до сухопутної війни проти України.
- Після зустрічі диктаторів Росія почала перекидання на південь Білорусі техніки, яку раніше привезли на полігони з мобілізованими російськими військовими. Крім того, в мережі з'явилися фейкові фото, що буцімто біля кордонів України військова техніка.