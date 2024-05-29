Путін лякає Захід, шо удари України по Росії їхньою зброєю матимуть "серйозні наслідки"

Очільник Кремля Владімір Путін попередив, що країни-члени НАТО в Європі "грають з вогнем", коли припускають ймовірність нашої держави завдавати ударів із західної зброї по території Росії.

За його словами, це може спровокувати глобальний конфлікт. Про це російський диктатор заявив у вівторок, 28 травня, про що пише видання Reuters.

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Що заявив лідер країни-агресорки

Зазначається, що в той час, як країни Заходу намагаються вирішити, що робити з просуванням російських військ в Україні, Путін все частіше говорить про ризик більш масштабного конфлікту.

Постійна ескалація може призвести до серйозних наслідків. Якщо ці серйозні наслідки виникнуть в Європі, як поведуть себе Сполучені Штати, беручи до уваги наш паритет в галузі стратегічних озброєнь? Важко сказати – чи хочуть вони глобального конфлікту?,

– заявив диктатор журналістам у Ташкенті.

За словами глави Кремля, українські удари по Росії з використанням далекобійної західної зброї, втягне країни Заходу у війну. Крім цього, Путін також додав, що ймовірна відправка французьких військ в Україну буде кроком до глобального конфлікту.

Говорячи про членів НАТО в Європі, Путін заявив, що малі країни "повинні усвідомлювати, з чим вони граються", адже вони мають невелику територію і дуже щільне населення.

"Це фактор, який вони повинні мати на увазі, перш ніж говорити про нанесення удару вглиб російської території", – сказав російський диктатор.

Що говорять у Нідерландах про удари України по Росії: коротко