Путін лякає Захід, шо удари України по Росії їхньою зброєю матимуть "серйозні наслідки"
Очільник Кремля Владімір Путін попередив, що країни-члени НАТО в Європі "грають з вогнем", коли припускають ймовірність нашої держави завдавати ударів із західної зброї по території Росії.
За його словами, це може спровокувати глобальний конфлікт. Про це російський диктатор заявив у вівторок, 28 травня, про що пише видання Reuters.
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Що заявив лідер країни-агресорки
Зазначається, що в той час, як країни Заходу намагаються вирішити, що робити з просуванням російських військ в Україні, Путін все частіше говорить про ризик більш масштабного конфлікту.
Постійна ескалація може призвести до серйозних наслідків. Якщо ці серйозні наслідки виникнуть в Європі, як поведуть себе Сполучені Штати, беручи до уваги наш паритет в галузі стратегічних озброєнь? Важко сказати – чи хочуть вони глобального конфлікту?,
– заявив диктатор журналістам у Ташкенті.
За словами глави Кремля, українські удари по Росії з використанням далекобійної західної зброї, втягне країни Заходу у війну. Крім цього, Путін також додав, що ймовірна відправка французьких військ в Україну буде кроком до глобального конфлікту.
Говорячи про членів НАТО в Європі, Путін заявив, що малі країни "повинні усвідомлювати, з чим вони граються", адже вони мають невелику територію і дуже щільне населення.
"Це фактор, який вони повинні мати на увазі, перш ніж говорити про нанесення удару вглиб російської території", – сказав російський диктатор.
Що говорять у Нідерландах про удари України по Росії: коротко
- Глава Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен наголошує на праві нашої країни завдавати ударів України по Росії.
- Вона зазначила, що Україна має право використовувати всі засоби для оборони і відновлення територіальної цілісності.
- Оллонгрен заявила, що її точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і вона сподівається, що "інші країни, які мають іншу позицію, змінять її".
- Відповідно до її слів, зараз Україна бореться "зі зв'язаною за спиною однією рукою".