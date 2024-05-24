Путіну він теж не до вподоби, – Мусієнко припустив, який сценарій може реалізувати Росія

Політичні лідери останнім часом все частіше говорять про перемир'я між Україною та Росією. Зокрема мовиться про китайський план миру, до якого Пекін може схиляти Росію. Однак Кремль не припиняє погрожувати застосуванням ядерної зброї.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що зараз ми спостерігаємо намагання реалізувати не російський, а китайський план перемир'я. Це доводить те, що одразу після візиту до Китаю, Путін поїхав у Білорусь. Там він домовився із Лукашенком про можливість розміщення додаткової ядерної зброї Росії на території Білорусі.

Дивіться також Путін прокоментував статтю Reuters про припинення вогню на поточній лінії фронту

Двозначні дії Путіна

Росія ядерними погрозами загострює ситуацію у Європі та намагається залякати всіх. У таки спосіб, на думку Мусієнка, Путін вимагає, щоб партнери тиснули на Україну, аби та погодилась на сценарій припинення вогню по лінії фронту.

Китай буде також задоволений, бо пообіцяє, що вплине на Росію, аби вона перестала "брязкати" ядерною зброєю. Вони діють таким чином, що або буде перемир'я, або загроза ядерного протистояння,

– наголосив він.

План Китаю

Мусієнко зазначив, що Білоруські війська зараз знаходяться не на кордоні з Польщею і Литвою. Це прямі погрози Східному флангу НАТО.

Цей сценарій (перемир'я – 24 Канал) намагаються реалізувати, але це не російський сценарій. Я думаю, що Путіну він теж не до вподоби, бо він би хотів продовжувати цю війну й далі. Але, вочевидь, Китай тисне, що треба піти на це,

– зауважив він.

Спікер підкреслив, що Китай вважає, що такий план задовольнить всіх, адже Путін росіянам зможе сказати, що начебто вони перемогли, бо багато окупованих територій. Захід, на думку Китаю, також не буде проти такого перемир'я, оскільки в України будуть шанси вступить у Євросоюз.

Російський диктатор: останні новини