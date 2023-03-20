Путін не поїхав би в Маріуполь, а його двійник не вартий уваги ЗСУ, – військовий експерт
Напередодні російський президент Владімір Путін відвідав тимчасово окупований Маріуполь. Втім, аналітики вважають, що це був черговий двійник диктатора.
Протокол безпеки не дозволив би виконати подібну дію справжньому Путіну. Він би не потрапив до бойового радіуса наших засобів ураження. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.
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Черговий двійник нам не цікавий
За словами військового експерта, у Маріуполі однозначно не був справжній Путін. "Хоча велике питання, якою мірою справжній той, який у 200 році ставав президентом Росії", – акцентує Світан.
Так званий основний Путін, продовжує він, точно не потрапив би на лінію фронту. А вона в росіян вже в глибині до 150 кілометрів, з огляду на наші засоби. Натомість поїздка двійників, трійників чи ще когось для нас не має жодного значення
Ми по ньому навіть не намагалися відпрацювати. Найімовірніше, ще й був злив інформації, що це буде не справжній Путін, аби навіть не переймалися деякі наші спецслужби,
– стверджує Світан.
І дуже грамотно зробили, запевняє полковник запасу ЗСУ, що не завдали удару й не почали ганятися за черговим двійником. Річ у тім, що будь-які подібні дії призводять до викриття нашої агентури, тож ігнорування візиту дозволило уникнути цього.
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Ліквідація диктатора спричинила б хаос
- Політолог Ігор Чаленко наголошує, що є не лише військові потреби, а й дипломатичний фронт. Безумовно, ми хочемо розвалу Росії, поділу її на безпечні частини, які могли б співіснувати у мирі й не завдавати загроз Україні та світові. Водночас зараз багато країн хочуть продовжувати діалог безпосередньо з Путіним як з очільником ядерної держави. Усі бояться ядерної зброї та наслідків її застосування.
- За словами Чаленка, ліквідація Путіна у цих умовах могла б спричинити неконтрольований хаос. Західні країни зараз контролюють ескалацію таким чином, аби не дати можливості Росії застосувати ядерну зброю. Подібні кроки могли б внести певні корективи у такі плани.
- Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зауважує, що сьогодні є інший сценарій, який прописаний Міжнародним кримінальним судом у Гаазі. Диктатор зафіксував усі свої воєнні злочини, тож понесе неминучу відповідальність за скоєне.