Путін не поїхав би в Маріуполь, а його двійник не вартий уваги ЗСУ, – військовий експерт

Напередодні російський президент Владімір Путін відвідав тимчасово окупований Маріуполь. Втім, аналітики вважають, що це був черговий двійник диктатора.

Протокол безпеки не дозволив би виконати подібну дію справжньому Путіну. Він би не потрапив до бойового радіуса наших засобів ураження. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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Черговий двійник нам не цікавий

За словами військового експерта, у Маріуполі однозначно не був справжній Путін. "Хоча велике питання, якою мірою справжній той, який у 200 році ставав президентом Росії", – акцентує Світан.

Так званий основний Путін, продовжує він, точно не потрапив би на лінію фронту. А вона в росіян вже в глибині до 150 кілометрів, з огляду на наші засоби. Натомість поїздка двійників, трійників чи ще когось для нас не має жодного значення

Ми по ньому навіть не намагалися відпрацювати. Найімовірніше, ще й був злив інформації, що це буде не справжній Путін, аби навіть не переймалися деякі наші спецслужби,

– стверджує Світан.

І дуже грамотно зробили, запевняє полковник запасу ЗСУ, що не завдали удару й не почали ганятися за черговим двійником. Річ у тім, що будь-які подібні дії призводять до викриття нашої агентури, тож ігнорування візиту дозволило уникнути цього.

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