Дивна поїздка на тлі можливого наступу ЗСУ: в ISW припустили, навіщо Путін відвідував Маріуполь
Джерело:ISW
Російський диктатор Владімір Путін недаремно вирішив відвідати тимчасово окупований Маріуполь на Донеччині саме в цей час. Західні аналітики констатували, для чого йому це було потрібно.
Ввечері 18 та в ніч на 19 березня лідер ворожої держави був в Маріуполі. Зауважимо, що ця поїздка відбулась на тлі того, що Збройні Сили нашої держави провели успішну контрнаступальну атаку в районі Бахмута та на інших ділянках фронту.
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Путін вдає зі себе лідера, що бере участь у війні
Як зазначили експерти, президент Росії відвідав окупований Маріуполь, ймовірно, для того, аби створити імідж невразливості та продовжити спроби презентувати себе лідером, який брав участь у війні.
Також вони констатували, що візит Путіна до Маріуполя включав:
- високопоставлені зустрічі з мешканцями;
- дивну поїздку містом, де Путін нібито сам керував автомобілем;
- брифінг з віцепрем'єр-міністром Росії Маратом Хуснулліном про відновлення Маріуполя.
Імовірно, перший візит Путіна на окуповані території України – за межами Криму – Кремль хотів представити як спонтанну прогулянку, щоб показати Путіна як непереможного лідера воєнного часу, що може безтурботно відвідувати зону бойових дій,
– наголосили експерти.
До того ж вони припустили, що диктатор вирішив відвідати саме цей населений пункт, оскільки він далеко від лінії фронту. Не варто виключати й те, що в такий спосіб "бункерний" відповів на рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі щодо видання ордера на його арешт.Зверніть увагу! Про видання ордера на арешт лідера держави-терористки стало відомо 17 березня. У повідомленні МКС йдеться про те, що президент Путін причетний до викрадення українських дітей з ТОТ.
ЗСУ посилюють позиції
Серед іншого, в аналізі Інституту вивчення війни йдеться про те, що, ймовірно, Збройні Сили провели обмежену та локалізовану контратаку поблизу Новоданилівки, що на Запоріжжі. Про плани української армії напередодні заявляли самі ж пропагандисти.
Візит Путіна до Маріуполя, ймовірно, також мав на меті заспокоїти давній і поширений страх у націоналістичному просторі щодо можливого українського контрнаступу. Деякі мілблогери конкретно пов'язували візит Путіна до Маріуполя з українським контрнаступом,
– припустили експерти.
Окрім того, вони з посиланням на російські джерела вони зазначили, що "капітуляція на Півдні України" буде особистою поразкою Путіна.
А от лідер воєнних злочинців Ігор Гіркін натомість саркастично стверджував, що російські війська "зроблять усе, щоб зазнати поразки" та щоб "звалити в усьому провину на Путіна".
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"Це неправда, це все напоказ"
- Можемо згадати наостанок лише те, що, очевидно, відвідини Путіним Маріуполя були бутафорією та красивою постановною картинкою, до знімання якої залучили чимало людей.
- Власне, на одному з роликів, на яких "бункерний" спілкується нібито з місцевими жителями, на фоні чути голос жінки. Вона кричить про те, що "це неправда, це все напоказ".
- Разом з тим у Кремлі заявляли, що нібито рішення щодо зустрічі з "маріупольцями" було ініціативою самого Путіна. Буцімто це не було заплановано завчасно, – звісно, це звучить вкрай дотепно.