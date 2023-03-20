Двійник Путіна у Маріуполі: що заборонили робити фальшивому диктатору під час поїздки

Російський диктатор Владімір Путін уночі проти 19 березня приїхав в окупований Маріуполь. Цікавим є те, що під час візиту очільник Кремля дуже мало говорив.

Однозначно важко сказати, чи в Маріуполі дійсно був двійник Путіна, але їх можна відрізнити за промовами, лексикою та інтонаціями. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Згідно з опублікованими фото дійсно виглядає ніби до окупованого українського міста приїхав двійник очільника Кремля. Однак ця особа за весь час поїздки майже не говорила, лише вибіркові слова.

На думку Шейтельмана, цій особі просто не дозволили говорити. У такий спосіб в Кремлі хотіли запобігти тому, щоб цей Путін наговорив зайвого й увесь світ зрозумів, що він є фальшивим диктатором.

Змінити словниковий запас людині неможливо,

– зауважив політтехнолог.

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Путін чи двійник – неважливо, головне наслідки

Утім, на думку політтехнолога, не виключено, що в Маріуполі був справжній Путін. Це не має вагомого значення, головне, що юридично це не змінює наслідків.

Для історії неважливо, хто був у Маріуполі – справжній Путін чи двійник. Важливе інше – всі визнають, що це Путін. Це означає, що після приїзду до Маріуполя він змінив свій статус,

– пояснив Шейтельман.

За його словами, досі Путін мав дипломатичний статус президента Росії. Однак з моменту перетину українського кордону диктатор вчинив кримінальний злочин згідно з законодавством нашої держави – нелегально перетнув кордон під час воєнного стану.

З 24 лютого 2022 року ООН визнала події в Україні агресивною війною Росії проти нашої держави. Після візиту до Маріуполя Путін став її безпосереднім учасником, а не тим, хто керує. Окрім того, він не вдягнув військову форму, чим порушив Женевську конвенцію.

"Путін порушив всі правила. Я думаю, з цього дня він не має дипломатичного статусу", – підсумував Шейтельман.

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