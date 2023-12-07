Путін набрид усім: який механізм може застосувати Кремль щодо виборів
Напередодні президентських виборів Владімір Путін вирішив перестрахуватися, внісши зміни до законодавства Росії. Тепер для диктатора і сфальсифіковані результати голосування, і його скасування як таке є однаково прийнятними сценаріями.
Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Він зазначив, що, зважаючи на "безальтернативність" Путіна як очільника Росії, відмова від проведення виборів навряд чи йому зашкодить.
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Чи може Путін скасувати вибори
Ще восени 2022 року Путін оголосив воєнний стан на окупованих територіях України, зокрема й для того, щоб у районах ведення бойових дій скасувати будь-які політичні заходи. Втім, не зважаючи на таке рішення, цього літа агресор все одно провів вибори на окупованих територіях.
"Путін про всяк випадок підготував такий механізм: декілька днів тому він підписав закон, який дозволяє скасувати голосування в окремих регіонах в разі небезпеки. Найімовірніше, що він діятиме на окупованих та прикордонних територіях", – нагадав колишній кегебіст.
Сергій Жирнов про сценарій зі скасуванням президентських виборів у Росії: дивіться відео
Поки що невідомо, чи використає цей механізм очільник Кремля. Але в поточній ситуації нелегітимність майбутніх виборів очевидна і для Заходу, і для самого Путіна та його оточення. Саме тому близькі до диктатора Дмітрій Пєсков та Рамзан Кадиров вже озвучували ідею про те, що президентські вибори Росії не потрібні.Пояснення! В серпні 2023 року прессекретар Путіна в коментарі іноземним медіа назвав вибори у Росії "не демократією, а дорогою бюрократією". Водночас Кадиров наголошував, що на час війни ніхто, окрім Путіна, не впорається з керуванням державою.
"Не варто забувати, що Путін знаходиться при владі 24 роки. Він вже набрид усім гірше гіркої редьки, але люди не хочуть різких змін, тому що бояться, що з відходом диктатора все обвалиться", – пояснив ставлення до диктатора Жирнов.
Путін може вп'яте стати президентом
- Ще навесні 2020 року російський диктатор вніс зміни до конституції Росії, наслідком яких стало "обнулення" його 4 президентських термінів. Це створило для нього можливість балотуватися на пост президента у 2024 та 2030 роках.
- За попередньою інформацією, Путін може оголосити про свою участь у виборах 14 грудня, в день, коли проводитиме свою традиційну пресконференцію перед народом. Втім, у Кремлі вже похизувалися тим, що питання людей піддаватимуть суворій цензурі.
- Саме через це диктатору було важливо показати успіхи окупаційної армії до середини грудня, про що місяць тому оголошував Володимир Зеленський. Задля цього російські генерали кинули величезні сили на штурм Авдіївки, які не принесли Кремлю вагомих успіхів.