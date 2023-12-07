Путін набрид усім: який механізм може застосувати Кремль щодо виборів

Напередодні президентських виборів Владімір Путін вирішив перестрахуватися, внісши зміни до законодавства Росії. Тепер для диктатора і сфальсифіковані результати голосування, і його скасування як таке є однаково прийнятними сценаріями.

Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Він зазначив, що, зважаючи на "безальтернативність" Путіна як очільника Росії, відмова від проведення виборів навряд чи йому зашкодить.

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Чи може Путін скасувати вибори

Ще восени 2022 року Путін оголосив воєнний стан на окупованих територіях України, зокрема й для того, щоб у районах ведення бойових дій скасувати будь-які політичні заходи. Втім, не зважаючи на таке рішення, цього літа агресор все одно провів вибори на окупованих територіях.

"Путін про всяк випадок підготував такий механізм: декілька днів тому він підписав закон, який дозволяє скасувати голосування в окремих регіонах в разі небезпеки. Найімовірніше, що він діятиме на окупованих та прикордонних територіях", – нагадав колишній кегебіст.

Сергій Жирнов про сценарій зі скасуванням президентських виборів у Росії: дивіться відео

Поки що невідомо, чи використає цей механізм очільник Кремля. Але в поточній ситуації нелегітимність майбутніх виборів очевидна і для Заходу, і для самого Путіна та його оточення. Саме тому близькі до диктатора Дмітрій Пєсков та Рамзан Кадиров вже озвучували ідею про те, що президентські вибори Росії не потрібні.

В серпні 2023 року прессекретар Путіна в коментарі іноземним медіа назвав вибори у Росії "не демократією, а дорогою бюрократією" . Водночас Кадиров наголошував, що на час війни ніхто, окрім Путіна, не впорається з керуванням державою.

"Не варто забувати, що Путін знаходиться при владі 24 роки. Він вже набрид усім гірше гіркої редьки, але люди не хочуть різких змін, тому що бояться, що з відходом диктатора все обвалиться", – пояснив ставлення до диктатора Жирнов.

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