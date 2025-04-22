Кремль неспроста почав маніпулювати темою "перемир'я": що стоїть за новим меседжем Путіна

Владімір Путін активно порушує тему "перемир'я", стверджуючи, що Україна начебто неодноразово порушувала його. Проте насправді це Росія не дотримується угод. Диктатор, ймовірно, таким чином прагне маніпулювати, адже має власний план.

Політтехнолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, що Путін, безумовно, хоче продовження війни. На його думку, допоки кремлівський диктатор при владі – вона триватиме.

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"Завершення війни для Путіна означатиме програш та фізичну смерть. Його усунуть від влади", – сказав він.

Чому Путін маніпулює "перемир'ям"

За словами Тараса Загороднього, у Кремлі хочуть спокійно відсвяткувати 9 травня, саме тому там наполягають на "перемир'ї".

Вони думають, що буде не дуже гарно, якщо гості, стоячи на "Красній площі", будуть дивитися не на техніку, а десь в небо, побоюючись, чи по них запустили дрони, чи ні,

– зауважив він.

Тактично росіяни довкола цієї теми формуватимуть свою риторику, однак, як підкреслив політтехнолог, стратегічно вони зриватимуть будь-яке перемир'я. Все тому, що Путін переконаний, що Росія має перевагу на полі бою.

Візит Трампа до Росії

Раніше було повідомлення, що Дональд Трамп може поїхати на 9 травня до Росії. Загородній вважає, що це малоймовірно, адже лідер США людина прагматична. Він любить зустрічатися, коли важливі питання вже на фінальному етапі обговорення.

Оскільки (між Росією та США – 24 Канал) немає точок дотику, то навіщо зустрічатись чи, наприклад, їхати до Москви?

– висловився політтехнолог.

Він додав, якщо Україна та Росія все ж дійдуть згоди щодо ймовірного перемир'я, то українській стороні варто зазначити, що вона не гарантує безпеку всім, хто приїжджає на 9 травня, щоб постояти на Червоній площі.

Цікаво, що у Кремлі схвально реагують на заяви Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні. Владімір Мединський, один з ключових ідеологів путінського режиму, висловив захоплення підходом Трампа та заявив, що його ініціативи варто включити до російських підручників історії.