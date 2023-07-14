У Зеленського припустили, чи ризикне Путін у фіналі війни напасти на НАТО

Владімір Путін не є адекватною людиною, тому з ним не можна ні про що домовлятися. Водночас зараз весь світ чітко бачить, що Росія не є тією країною, яка вміє воювати.

Про це 24 Каналу сказав радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він наголосив, що Україна разом із партнерами має довести цю війну до єдиного можливого фіналу – фундаментального програшу путінської Росії.

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Як має завершитися війна з Росією

Подоляк зазначив, що Путін не є адекватною людиною. Всі ілюзії щодо того, що з ним можна про щось розмовляти, які подекуди продовжують артикулювати представники західних еліт, є вкрай небезпечними.

Путін не є реалістичною людиною. Це людина з маленьким життєвим досвідом, з великими образами на все, що може бути,

– сказав радник голови ОП.

Тому, наголосив він, домовитися з кремлівським диктатором ні про що не можна, як і неможливо очікувати від нього якоїсь трансформації.

Подоляк наголосив, що Україна разом із партнерами має довести цю війну до єдиного можливого фіналу – фундаментального програшу путінської еліти, путінської Росії. Тобто Росії як такої, де 80% не розуміють ціну, яку платять за цю війну.

Також, за його словами, має відбутися процес трансформації, тобто переходу цієї країни до іншого типу Росії, й немає різниці, якою вона буде територіально.

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Чи наважиться Путін напасти на НАТО

Радник голови ОП вважає, що Росія не може ні на кого напасти. Та й узагалі вона програє війну виключно Україні. Навіть, якщо Росія спробує атакувати якусь країну НАТО, це вже не матиме жодного сенсу.

Адже, пояснив він, нині всі бачать, що Росія не є тією країною, яка вміє воювати. Вона воює виключно кількісно, йде навалом.

Тому Росія не може напасти ні на кого,

– заявив Подоляк.

За його словами, Росія взагалі не має ресурсу воювати. Парадокс у тому, що саме НАТО не може усвідомити, що з військового погляду воно на 10 голів вище за Росію. Тож її взагалі не треба боятися.

Подоляк додав, що є 2 питання, які потрібно розв'язувати щодо Росії. Насамперед йдеться про те, щоб пришвидшити крах російського ВПК та її армії. Друга складова – це те, як швидко можна взяти під фундаментальний контроль ядерні арсенали Росії, адже ми не розуміємо, в якому вони зараз стані.

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