Не допустимо, – Путін навів приклад з Black Live Matters на питання про конкурентів

Після зустрічі з Джо Байденом Володимира Путіна запитали про його конкурентів, зокрема про Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального. Той знову почав говорити про масовий безлад та згадав американський рух Black Live Matters.

Журналістка зазначила. що список опонентів Путіна, які зникли чи померли, дуже довгий. Організацію Навального, яка укладала цей список, "поставили поза законом"

До речі Путін дав пресконференцію після зустрічі з Байденом: головні тези

Натомість Путін сказав, що ця організація нібито публічно закликала до масового безладу та буцімто залучала неповнолітніх. Крім того, за словами Путіна, організація публікувала інструкції, як готували Коктейлі Молотова.

Путін згадав рух Black Lives Matter

Путін згадав рух, який виник у США після вбивства афроамериканця Джорджа Флойда поліцейськими.

Росія співчуває народу США, але не хоче, щоб подібне відбувалося на її території. І зробимо все, щоб цього не допустити. І якась боязнь тут абсолютно ні при чому,

– сказав політик.

Як минула зустріч Путіна з Байденом

Байден з Путіним провели перемовини у Женеві 16 червня. Зустріч тривала 4 з половиною години.

Політики вирішили спілкуватись з журналістами після зустрічі, але окремо.

Президент Росії розповів, що говорили про Україну та її вступ у НАТО. Байден нібито погодився з тим, що в основі врегулювання ситуації на Донбасі повинні лежати Мінські угоди.​

Путін відповів на заяву Джо Байдена про "Путіна-вбивцю", заявивши, що американський політик пояснював свої слова в телефонній розмові.

Крім того, Путін зізнався, що в США його не запросили.