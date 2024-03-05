У Росії почнуться криваві кадрові зміни: чому Путін заговорив про створення "еліти СВО"

Під час звернення до Федеральних зборів президент Росії згадав про ветеранів так званої "СВО". Владімір Путін переконаний, що саме ці люди мають керувати країною.

Не дивно, що диктатор тягнеться до наджорстоких росіян, які повертаються з війни. Про це 24 Каналу розповів Геннадій Гудков – російський опозиційний політик, пояснивши що Путін хоче тримати їх при собі.

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Путін обирає жорстоких

У Росії стартувала кадрова програма "Час героїв" для ветеранів так званої "СВО". Про неї оголосив Владімір Путін, заявивши, що російські військові – це і є "нова еліта" його країни, яка має обійняти керівні позиції у багатьох сферах соціального та державного життя.

Не буде ніякої ротації верхівки Кремля, взагалі нічого глобального не станеться. Тому що Путін "закляк" у своєму оточенні, вони разом старіють та разом помиратимуть. Він не робитиме довкола себе ніяких серйозних змін, бо й так патологічно недовірливий,

– зазначив Геннадій Гудков.

Російські військові, які повертаються з так званої "СВО" у Росію, часто скоюють жахливі злочини та знову повертаються до в'язниць. Однак Владіміру Путіну, здається, саме такі люди і потрібні.

"Ймовірно, для режиму зараз будуть популярними "СВОшники", які перетворюватимуться у посадових сволот і виконуватимуть накази зверху. Думаю, Путін опиратиметься на цих відм*розків небаченої жорстокості. Виявлятиме до них лояльність, щоб включити їх в механізм держави та влади", – наголосив Гудков.

Цілком імовірно, що найближчим часом у російських силових структурах можна буде побачити все більше ветеранів "СВО".

Звернення Путіна до Федеральних зборів: основні тези