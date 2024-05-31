Путін – не божевільний, а небезпечний, він не зупиниться, – Зеленський

Зеленський переконаний, що у разі перемоги Росії у війні в Україні Путін не зупиниться. Кремлівський диктатор буде прагнути захопити ще більше територій.

Імперські амбіції Путіна становлять загрозу для світового порядку, а перемога Росії може призвести до початку Третьої світової війни.

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Путін не зупиниться

В інтерв'ю Зеленський сказав, що війна в Україні схожа на Другу світову війну, але в менших масштабах через "ідеологію російського фашизму". За його словами, жорстока "методологія" Путіна така ж, як і в нацистській Німеччині. Йдеться знову про масові страти, поховання та зґвалтування.

Президент переконаний, що якби Росія перемогла в Україні, Путін прагнув би ще більше змінити кордони Європи, атакуючи інші країни.

Я не вважаю Путіна божевільним. Він небезпечний. Це набагато страшніше. Бачите, він не зупиниться,

– сказав Зеленський.

Глава держави додав, що російські солдати навіть використовували ті самі маршрути, що й гітлерівська армія, щоб захопити Київ і просунутися далі.

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