Путін – не божевільний, а небезпечний, він не зупиниться, – Зеленський
Джерело:The Guardian
Зеленський переконаний, що у разі перемоги Росії у війні в Україні Путін не зупиниться. Кремлівський диктатор буде прагнути захопити ще більше територій.
Імперські амбіції Путіна становлять загрозу для світового порядку, а перемога Росії може призвести до початку Третьої світової війни.
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Путін не зупиниться
В інтерв'ю Зеленський сказав, що війна в Україні схожа на Другу світову війну, але в менших масштабах через "ідеологію російського фашизму". За його словами, жорстока "методологія" Путіна така ж, як і в нацистській Німеччині. Йдеться знову про масові страти, поховання та зґвалтування.
Президент переконаний, що якби Росія перемогла в Україні, Путін прагнув би ще більше змінити кордони Європи, атакуючи інші країни.
Я не вважаю Путіна божевільним. Він небезпечний. Це набагато страшніше. Бачите, він не зупиниться,
– сказав Зеленський.
Глава держави додав, що російські солдати навіть використовували ті самі маршрути, що й гітлерівська армія, щоб захопити Київ і просунутися далі.
У Росії знову заговорили про нібито "мирні переговори"
- Росія знову намагається маніпулювати питанням миру в Україні. Керівник ворожого МЗС Сєргєй Лавров заявив, що Росія "відкрита для переговорів по Україні". Він сказав, що насамперед Захід повинен припинити постачання озброєння для ЗСУ. Крім того, Лавров вимагає зупинки бойових дій з боку української армії.
- Представник Кремля Лавров також очікувано почав суперечити своїм же словам і звинуватив українську владу в небажанні вести діалог, бо у Києві, начебто, править "партія війни", яка бажає перемоги над Росією на полі бою.
- Раніше Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та оборони Жозеп Боррель заявив, що Росія намагається зірвати Саміт миру у Швейцарії. Однак, за його словами, учасники заходу роблять все для того, щоб саміт минув успішно.
- Президент України Володимир Зеленський зазначив, що російський диктатор Путін боїться Глобального саміту миру, намагається його зірвати та влаштувати паралельну платформу.