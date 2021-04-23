Путін не обговорюватиме Крим на можливій зустрічі із Зеленським: такої теми для Кремля нема

Президент Росії Володимир Путін готовий обговорювати на можливій зустрічі з главою України Володимиром Зеленським двосторонні відносини між країнами. Проте теми окупованого Криму піднімати не будуть, адже її для Кремля просто не існує.

Про це повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков. З його слів, у Москві начебто готові до перемовин з Україною, проте не на всі теми.

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Тут нічого обговорювати, – Пєсков

Президент сам сказав, що можна вести мову саме про двосторонні відносини, такої теми, як Крим, не існує. Тому тут нічого обговорювати,

– заявив Пєсков.

Зазначимо, що лише напередодні Володимир Путін відреагував на пропозицію Володимира Зеленського про зустріч на Донбасі. Глава Кремля порадив українському президенту спочатку зустрітись з главами так званих "ДНР" та "ЛНР".

Путін відповів на пропозицію Зеленського

Себе Москва, за словами Путіна, стороною конфлікту не вважає. Проте глава Кремля не оминув нагоди поскаржитись на утиски в Україні російської мови, втручання у життя російської православної церкви та загалом на зіпсовані відносини між Києвом та Москвою.

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Зеленський закликав Путіна зустрітись на Донбасі

Зеленський звернувся до Путіна 20 квітня з пропозицією провести зустріч у будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна. Президент України наголосив, що 19 і 20 квітня під час засідань радників лідерів країн "нормандської четвірки" та підгрупи з безпеки у ТКГ прозвучала пропозиція зустрітися на лінії розмежування, щоб максимально точно побачити та зрозуміти ситуацію. Зеленський закликав туди приїхати на переговори Путіна.