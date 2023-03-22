Путін може втратити своє життя: хто кому став господарем після зустрічі з Сі Цзіньпіном

Російський президент Владімір Путін не отримав того, що хотів від зустрічі з Сі Цзіньпіном. Він виглядав розгубленим, а останні слова китайського лідера біля трапу літака змушують диктатора забити в тривожний дзвіночок.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів кандидат психологічних наук Дмитро Попов. При цьому він наголосив, що й Сі був розгублений, але інакше ніж Пу. Зазначимо, 22 березня китайський лідер залишив Москву після триденного візиту, який відбувся за декілька днів після ордеру для Путіна.

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Путін не отримав того, що хотів

В першу чергу це стосується того, що наразі конче потребує російська армія на фронті, наголосив експерт. І про це Путіна попередили заздалегідь.

"Путін розраховував на одне, а в результаті отримав зовсім інше. Це можна було побачити, коли він після всіх зустрічей виглядав дуже розгубленим. В тому числі, доповідаючи в Кремлі про якісь мости, які вони спільно побудували з китайцями. У нього вже була інформація, що він не отримає від Китаю того, що хотів", – поділився деталями Попов.

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Путін залицявся лестощами

Ще один факт про умовну переговорну поразку Путіна – очі в підлогу та безмірні лестощі. Він наголошував, як заздрить Китаю, вітав Сі Цзіньпіна з переобранням і дякував, що той відвідав Росію.

"Китайці теж полюбляють лестощі, коли їм говорять щось приємне. Дуже помітно, що Путін залицявся до всього китайського", – доречно підкреслив спікер.

Після 4 годин зустрічі за зачиненими дверима настрій обох президентів змінився – обоє виглядали розгубленими, але по-різному.

Я припускаю що Путін видав дуже великі запроси та свої амбіції, а Сі намагався їх задовольнити. Це викликало конфліктну ситуацію. Їхня розгубленість була різна. Сі нічого не втрачає. Він може придбати. А от Пу може багато чого втратити, навіть своє життя,

– поділився припущеннями кандидат психологічних наук.

Фінальний акорд біля літака

За оцінками Дмитра Попова, Сі Цзіньпін залишився не зовсім задоволений зустріччю. Утім, по-доброму вклонився, помахав, демонструючи китайський етикет.

"Коли Сі Цзіньпін прощався з Путіним, він сказав дуже цікаву особисту річ: у нас з тобою будуть такі зміни, яких 100 років не було, тому тримайся. При цьому Путін дивився у підлогу. Навіть тут було помітно хто кому господар", – резюмував зустріч експерт.

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