Вирішив залишитися дома: Фейгін припустив, чому Путін не їде на G20
Глава Кремля Владімір Путін вирішив не брати участь у саміті країн "Великої двадцятки", що пройде незабаром в Індонезії. Замість схибленого диктатора від Росії на саміті буде глава МЗС Сєргєй Лавров.
У Росії побоюються, що можливий візит Путіна на Балі буде безрезультатним. Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін.
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Експерт зазначив, що на саміті G20 можуть бути складні переговори учасників зустрічі щодо "долі Москви у "двадцятці".
Напевно, Президент Зеленський наполягатиме на виключенні Росії із G20. Ймовірність такого не дуже висока, але не "нульова". Це вже як домовляться і що запропонують США й західні союзники країнам G20, щоб позбутися Росії. З огляду на це, Москва, представлена Лавровим – це як "з гусака вода", але сам Путін ризикувати не хоче,
– пояснив оглядач.
За його словами, Путін справді поїхав би на Балі, попри те, що він не любить виїжджати "за межі контрольованої території".
"Зараз максимум, де він буває – це або у "союзників", або у Таджикистані й Узбекистані. Тому за межі Росії він боїться їхати, оскільки його можуть убити або заберуть його "другу ядерну валізку", "куди він ходить". Але якби була зустріч із Байденом та переговори з ним, то він би поїхав", – переконаний правозахисник.
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На його думку, Росії "десятьма різними способами" заявили, що жодних зустрічей та переговорів з російськими представниками не буде, у тому числі з главою МЗС Росії Сєргєєм Лавровим.
"Мотивів у Путіна їхати на саміт немає, а ось виступати онлайн – ризиковано та не зрозуміло, що з цього вийде. Він говоритиме про зміцнення "союзу між країнами G20", а все може скінчитися виключенням Росії або ультимативним закликом припинити війну проти України "протягом кількох тижнів".
"Тоді Путін виглядатиме зовсім смішним. Через непередбачуваність ситуації, він вирішив не ризикувати й залишитися вдома", – резюмував російський опозиціонер.
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Саміт G20 в Індонезії: що відомо
- Саміт країн "Великої двадцятки" відбудеться 15 – 16 листопада на індонезійському острові Балі.
- Президент Індонезії заявляв, що Владімір Путін, скоріш за все, відмовиться від участі у саміті.
- Раніше Зеленський заявив, що не братиме участі в саміті, якщо на ньому буде президент Росії. Також у МЗС України закликали відкликати запрошення Путіну й виключити Росію з групи, адже "терористи не можуть сидіти за одним столом зі світовими лідерами".
- Президент США Джо Байден також відмовляється зустрітися з Владіміром Путіним під час саміту G20. Він не хоче бачити диктатора навіть у коридорі чи на спільному фото лідерів держав.
- Згодом в ОП підтвердили, що Зеленський візьме участь у саміті країн "Великої двадцятки". Український гарант готує для країн-учасниць низку важливих політичних меседжів.
- Водночас стало відомо, що Путін не поїде на саміт G20, а замість себе відправляє туди Лаврова.