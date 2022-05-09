Путін не залишає іншого вибору, – Шольц заявив, що Німеччина продовжить постачати зброю Україні
Джерело:виступ Олафа Шольца
Німеччина й надалі підтримуватиме Україну під час російської агресії. За словами Олафа Шольца, президент Росії Путін просто не залишив їм іншого вибору.
Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу на конгресі Асоціації профспілок.
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Він наголосив, що Володимир Путін не залишив їм іншого вибору, тож Німеччина й надалі допомагатиме Україні у боротьбі з Росією.
У своєму зверненні канцлер Німеччини запевнив, що кремлівський диктатор Путін не переможе у війні проти України.
Раніше Олаф Шольц наголосив, що через 77 років після завершення Другої світової Росія розв'язала війну, у якій не стане переможцем. Політик запевнив, що умов "миру", нав'язаного Москвою, ніхто не прийме.
Позиція Німеччини щодо війни в Україні: останні новини
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що з Росії не зніматимуть санкції доти, доки Кремль не досягне мирної угоди з Україною. Водночас "нав'язування умов" з боку Москви вже не спрацює.
- Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок нарешті визнала свою бездіяльність у тому, що відбувається в Україні. Політикиня закликала постачати важке озброєння Збройним Силам України. Інакше – наслідки будуть трагічні.
- Офіційний представник німецького уряду Штеффен Хебестрейт назвав "абсурдною пропагандою" порівняння президента Володимира Зеленського з Адольфом Гітлером, яке напередодні зробив очільник МЗС Росії Сергій Лавров.
- Також Німеччина прискорює процес відмови від російської нафти. Вона хоче позбутися залежності від російського енергоресурсу до кінця літа.
- Країна вже відмовилася платити за російський газ рублями. Таке рішення не схвалять ні зараз, ні у майбутньому. Окрім того, Німеччина почала будівництво терміналів для зрідженого природного газу.
- Німеччина вирішила вислати з країни 30 працівників російського посольства. Все тому, що вони "щодня працювали проти свободи та єднання суспільства". У Кремлі назвали це "злісним актом німецької політичної машини".
- Цікаво, що Берлін планує збільшити соціальну допомогу для українських біженців, які шукають притулок у Німеччині. Так, з червня наші громадяни отримуватимуть 450 євро на місяць. Таку ж виплату мають німецькі безробітні.
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