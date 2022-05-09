Путін не залишає іншого вибору, – Шольц заявив, що Німеччина продовжить постачати зброю Україні

Німеччина й надалі підтримуватиме Україну під час російської агресії. За словами Олафа Шольца, президент Росії Путін просто не залишив їм іншого вибору.

Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу на конгресі Асоціації профспілок.

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Він наголосив, що Володимир Путін не залишив їм іншого вибору, тож Німеччина й надалі допомагатиме Україні у боротьбі з Росією.

У своєму зверненні канцлер Німеччини запевнив, що кремлівський диктатор Путін не переможе у війні проти України.

Раніше Олаф Шольц наголосив, що через 77 років після завершення Другої світової Росія розв'язала війну, у якій не стане переможцем. Політик запевнив, що умов "миру", нав'язаного Москвою, ніхто не прийме.

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