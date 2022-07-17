путін ненавидить Зеленського з першого дня президентства, – Гудков

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну здавалося, що владімір путін не поважає Володимира Зеленського. Яка ситуація зараз – читайте у матеріалі.

владімір путін ненавидить Володимира Зеленського з першого дня. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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За його словами, це сталося з першої секунди, коли російський диктатор побачив, що Зеленський став президентом України.

"Це внутрішня природа путіна. Тому, коли кажуть, що "здається, недолюблює (Зеленського – 24 канал)", – він насправді його ненавидить", – пояснив Геннадій Гудков.

Дивіться відео: Гудков про ненависть путіна щодо Зеленського

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