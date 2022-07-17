путін ненавидить Зеленського з першого дня президентства, – Гудков
17 липня 2022 , 15:25Читать новость на русском
До повномасштабного вторгнення Росії в Україну здавалося, що владімір путін не поважає Володимира Зеленського. Яка ситуація зараз – читайте у матеріалі.
владімір путін ненавидить Володимира Зеленського з першого дня. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков.
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За його словами, це сталося з першої секунди, коли російський диктатор побачив, що Зеленський став президентом України.
"Це внутрішня природа путіна. Тому, коли кажуть, що "здається, недолюблює (Зеленського – 24 канал)", – він насправді його ненавидить", – пояснив Геннадій Гудков.
Дивіться відео: Гудков про ненависть путіна щодо Зеленського
Останні новини щодо путіна
- російський президент владімір путін 15 липня провів термінову раду безпеки. Під час ради путін зосередив увагу на внутрішній ситуації в росії.
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- путін їде з офіційним візитом до Ірану, який пообіцяв забезпечувати росіян дронами. Там глава держави-агресорки зустрінеться з іранським президентом Ібрагімом Райсі, а також главою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.