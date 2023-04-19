"Треба обіцяти пралку або туалет": Путін марно мотивує армію на окупованих територіях

Без попередніх оголошень у ЗМІ Владімір Путін вирушив з візитом на тимчасово окуповані території Херсонщини та Луганщини. Таку заяву 18 квітня зробили у Кремлі.

Однак подібні методи мотивації російської армії абсолютно безрезультативні. Про це 24 Каналу розповів громадський і політичний діяч із США, депутат округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін.

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"Таке відчуття, що це своєрідний прощальний тур Путіна. Він поїхав у Крим попрощався, тепер він із солдатами попрощався. Все це виглядає дуже печально, хоча певно, мета навпаки – надихнути війська", – прокоментував Рашкін.

Справжній Путін чи несправжній?

Росіяни бачать, що Президент України їздить на передові позиції бійців, вручає ордени, тому Путіну теж потрібно було з'явитися десь. Але для Путіна брехати – це як дихати, зауважив Рашкін, брехня є невіддільною частиною російської влади. Саме тому довелося збрехати про дату, адже на одному з відео Путін каже, що "буде Пасха", однак візит нібито пройшов уже 18 квітня.

Громадський діяч припустив, що з послами, яких тримали на відстані, спираючись нібито на якісь санітарні норми, був справжній Путін, а Путін, який тисне руки іншим людям і спілкується з ними, можливо, несправжній.

Але з іншого боку, виникає питання, наскільки це взагалі важливо, бо скинути потрібно не двійника, здихатися потрібно від будь-якого Путіна,

– додав мовець.

Рашкін прокоментував візит Путіна на окуповані території: дивитись відео

Методи мотивації росіян

Політик вважає, що зараз Росія залучає будь-які способи, аби відтягнути український контрнаступ чи протистояти йому. Однак російська армія не будується на бойовому настрої солдат, вона будується на загороджувальних загонах і на тому, що людей женуть на вірну смерть.

Те, що може надихнути людей у вільному суспільстві, в принципі не може надихнути рабів, які воюють за свій концтабір. Певно, Путіну варто було приїхати і пообіцяти їм по пральній машині чи по туалету. Щось типу того, що їх, можливо, справді хвилює,

– іронічно зауважив Рашкін.

Що відомо про візит Путіна на окуповані території України