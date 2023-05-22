Від Путіна зараз залежить лише одне – рішення про суїцид, – політтехнолог

Росіяни довго стверджували, що в них все йде за планом. Однак чи то план був націлений на саморуйнування, чи окупантам просто подобається як все навколо горить, а люди метушаться. Останнім часом все частіше російське небо не витримує їхні літаки, а тепер ще й бійці Російського добровольчого корпусу здійснюють рейди населеними пунктами в Брянській та Бєлгородській областях.

Владімір Путін сприймає гостро негативні процеси, що запустилися в Росії, однак впливу на них уже не має. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Марат Гельман.

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Вже ні для кого не секрет, що вся інформація, яку доповідають Путіну, насправді є брехнею. Адже він 24 лютого 2022 року сподівався на теплу зустріч з квітами в Україні, однак цього не відбулося. Так само як не відбулося взяття Києва за 3 дні, та й загалом багато чого пішло не по плану. Радше навіть – все.

Зеленський в Росії вирішує більше за Путіна

Єдине, на що Путін може вкрай хворобливо відреагувати це те, що проти Росії на її ж території воюють російські громадяни. Тому він знешкоджує колишніх співробітників КДБ, адже вони для нього є не опозиціонерами, а зрадниками.

Нам вже час припинити думати про що говорять Путіну. Від нього вже нічого не залежить. Від нього залежить сьогодні лише одне рішення – воно пов'язане із суїцидом,

– додав аналітик.

На його переконання, Зеленський зараз більше впливає на те, що відбувається в Росії. І росіяни вже не мають іншого виходу, вони всією країною відповідатимуть за те, що зробили воєнні злочинці.

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