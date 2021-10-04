Путін ніколи не проти, – Пєсков про зустріч зі Зеленським

Прессекретар Путіна Пєсков заявив, що президент країни-агресора ніколи не був проти зустрітися з очільником України Володимиром Зеленським.

Однак, за словами речника, передумов для перемовин до кінця 2021 року немає. Він зазначив, що спершу необхідно визначитися з темами, які глави держав підійматимуть під час спілкування віч-на-віч.

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Путін ніколи не відкидав можливість такої зустрічі, ба більше, він говорив про те, що теж готовий її провести,

– сказав Пєсков.

Зеленський пропонував зустрітися на Донбасі

Раніше Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися у будь-якій точці Донбасу. Пізніше президент України заявив, що йому не важливо, де саме пройдуть перемовини.

Керівник Кремля відповів, що готовий у коли-небудь прийняти українського лідера у Москві. Згодом стало відомо, що поспілкуватися глави держав можуть на нейтральній території.

Згодом Володимир Зеленський доручив Андрію Єрмаку зайнятись питанням організації зустрічі. Водночас у Росії повідомили, що не готові обговорювати питання війни на Донбасі.