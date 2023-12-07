Можуть бути таємні домовленості: чого хоче досягнути Путін поїздками в ОАЕ і Саудівську Аравію
Владімір Путін 6 грудня прибув в Об'єднані Арабські Емірати, де зустрівся з президентом Мохаммедом бін Заїдом Аль-Нахайяном. Згодом диктатор планує візит до Саудівської Аравії. Ці зустрічі мають певні причини.
Путін має як внутрішні інтереси, так і зовнішні. Таку думку 24 Каналу озвучив кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський.
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Мотиви Путіна
Станіслав Желіховський зазначив, що Путіну напередодні президентських виборів зараз дуже важливо показати росіянам, що він не ізольований та нібито має якусь вагу у світовій політиці.
Також одна з тем, які об'єднують Росію, ОАЕ та Саудівську Аравію – це ціна на нафту. Вони входять до ОПЕК та намагаються утримувати ціни на нафту на міжнародних ринках.
Представники цих країн та російський диктатор прагнуть одного: збереження високих цін на нафту. Очевидно, це під час зустрічей будуть обговорювати, як надалі співпрацювати, як зберегти ціни на нафту. Це дуже важливо для їхніх економік, бо вони дуже залежать від цієї сировини,
– пояснив він.
Не виключено, що Владімір Путін хоче поспілкуватися з представниками цих країн, зокрема, щоб дізнатися їхні позиції щодо війни в Україні. Можливо, диктатор намагається переконати їх підтримувати Росію та заманювати їх постачанням продовольства, наприклад.
У цих країнах Росія може купувати підсанкційні товари. Тому це може бути територія для російського бізнесу. Крім того, невідомо, як ці зустрічі вплинуть на перебіг війни в Україні.
"Потрібно спостерігати та концентрувати увагу на те, що сторони будуть підписувати у публічній площині. Я також не виключаю, що у подібних випадках можуть бути якісь приховані домовленості. Очевидно, ми зможемо про них дізнатися значно пізніше", – підкреслив експерт-міжнародник.
Путін в ОАЕ та Саудівській Аравії: коротко
- Видання Politico повідомляло, що очільник Кремля Владімір Путін збирається відправитися у "турне" арабськими країнами. Зазначалося, що російський диктатор планує відвідати Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати.
- Путін 6 грудня прибув в Абу-Дабі та зустрівся із президентом ОАЕ – шейхом Мохаммедом бін Заїдом Аль-Нахайяном. Кремлівський диктатор сказав, що відносини держав на безпрецедентно високому рівні. Раніше речник Кремля Дмітрій Пєсков повідомляв, що Путін планує обговорити зі своїм "другом" питання нафти, ОПЕК, конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС, а також війну в Україні.
- Згодом диктатор планує візит до Саудівської Аравії, де він матиме особисту зустріч із наслідним принцом Мухаммедом бін Салманом. У розмові з ним кремлівський диктатор хоче поговорити про нафтові ринки, війну між Ізраїлем і ХАМАС, ситуацію в Сирії, Ємені та Україні. Як пишуть ЗМІ, і саудівський принц, і Путін прагнуть одного – високих цін на нафту.