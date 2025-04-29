На ЗСУ чекатиме нове випробування: ексрозвідник пояснив задум Путіна щодо перемир'я на 9 травня

Владімір Путін оголосив так зване перемир'я з Україною з нагоди 80-річчя перемоги у Другій світовій війні. В цей час Росія нібито зупинить усі бойові дії, однак і може використати цю паузу у власних інтересах.

На думку генерала армії та колишнього керівника Служби зовнішньої розвідки Миколи Маломужа, яку він висловив 24 Каналу, Владімір Путін пішов на перемир'я на 9 травня, переслідуючи власні інтереси. Також у ISW вважають, що очільник Кремля навмисно оголошує припинення вогню під час великих релігійних і військових свят, щоб "змусити Україну прийняти його".

До теми Перемир'я, оголошеного Путіним, недостатньо, – Мелоні

Хоче змусити до миру на своїх умовах

Маломуж пояснив, що декілька днів назад уже була погоджена позиція щодо оголошення всеосяжне перемир'я, яке передбачає припинення обстрілів по цивільному населенню.

Це рішення, за словами генерала армії, погодили США, європейські країни, а також неофіційно підтримали Китай, Туреччина та інші країни, зокрема, Росія.

Тому прогрес щодо перемир'я був майже досягнутий, і за кілька днів воно мало розпочатися. Навіть Путін заявив, що готовий піти на мирні переговори з Україною,

– підкреслив він.

Однак очільник Кремля та його найближче оточення зрозуміли, що це призведе до того, що Росії доведеться піти на умови реального миру і припинити бойові дії на фронті. І після цього Путін, на думку екскерівника Служби зовнішньої розвідки, буде змушений вести важкі прагматичні переговори щодо умов миру.

Тому Путін вирішив, що його не влаштовують пункти, які були висунуті в консолідованій позиції США та Європи, і які до нього довів Стів Віткофф. Він схотів змусити до миру у свій спосіб і продовжувати обстріли, попри те, що вже на цьому тижні очікувався прогрес,

– наголосив генерал армії.

Водночас 9 травня – це сакральна дата для Путіна. Він хоче, щоб в Росії, коли туди приїде багато лідерів, зокрема, Сі Цзіньпін, була спокійна ситуація. Тоді він, на думку Маломужа, зможе продемонструвати свої "перемоги", показати, що він є нащадком СРСР у Другій світовій війні.

Зверніть увагу! Перемир'я, яке оголосив Путін на 9 травня, триватиме від 00:00 у ніч 7 проти 8 травня до 00:00 з 9 проти 10 травня.

"Це величезний стратегічний, оперативний, інформаційний і фактичний задум Путіна. Тому він і відклав перемир'я, висунувши жорсткі неприйнятні умови. А після цього виставляє начебто формат – "перемир'я на 9 травня", а раніше "великоднє перемир'я", на який Україна має погодитись", – пояснив Микола Маломуж.

Паузу у бойових діях у декілька днів ворог, додав генерал армії, використає для підготування ударів по українських територіях, а також для покращення його позицій для наступу на багатьох напрямках фронту. Це стане новим перебуванням для українських Збройних Сил.

Нагадаємо, що на думку ексспівробітника СБУ Івана Ступака, Путін оголосив про перемир'я на 9 травня, тому що, імовірно, не хоче, щоб українські безпілотники зіпсували свято гостям, які приїдуть до Москви. На думку Ступака, коли очільник Кремля запрошував лідерів країн, то "негласно обіцяв безпеку", тому й вийшов з пропозицією, щоб нібито з "гуманітарних причин" оголосити про перемир'я.