Путін заткнув губернатора Курщини, коли той звітував про втрату територій: відео

Російський президент Володимир Путін по відеозв'язку зв'язався із тимчасовим виконувачем обов'язків губернатора Курської області Олексієм Смирновим, аби той прозвітував про те, що відбувається в регіоні. Спершу диктатор наголосив, що ситуація вимагає від Смирнова мужності та зібраності, а потім перебив, коли той почав говорити правду.

Так, Путін, нервово перебираючи в руках ручку, слухав поки Смірнов невпевнено озвучував просування українських військових по території Росії, а потім не витримав.

Дивіться також Путін шокований наступом на Курськ, – Bild

Путін перебив губернатора

Російський президент перебив губернатора Курської народної республіки, коли той почав озвучувати конкретні цифри – населені пункти, які вже не контролюються Росією.

"Україна контролює 28 населених пунктів у Курській області, довжина фронту – 12 кілометрів, ширина – 40 кілометрів", – зазначив виконувач обов'язки губернатора Курської області Росії Олексій Смирнов.

Тож, Путін різко перервав Смирнова, просто самим закривши йому рот.

Ну це, послухайте, Олексію Борисовичу, це військові відомства нам доповідатимуть, яка там ширина та глибина. Ви розкажіть нам про соціально-економічну ситуацію та допомогу людям,

– відрізав Путін.

Путін перебив губернатора Курської області: відео

"Все нормально": то яка ситуація в Курську

При цьому диктатор намагався підбадьорити російського чиновника. Зазначав, що "життя ставить перед ним неординарні, складні завдання" і, мовляв, "це вимагає від Смирнова мужності, зібраності".

Смирнов же своєю чергою прозвітував, що нібито все у нього нормально – оперативний штаб працює, евакуація населення триває, кількість ліжок у лікарнях збільшено.

. Під час сьогоднішньої наради глава Курської області повідомив, що ЗСУ взяли під контроль 28 населених пунктів регіону. За його словами, за тиждень боїв українські військові зайняли 480 квадратних кілометрів території регіону.