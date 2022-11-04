Путін підписав закон, який дозволяє мобілізувати росіян з судимістю за важкі злочини

Владімір Путін підписав закон, згідно з яким на військову службу можуть бути покликані громадяни, які мають незняту чи непогашену судимість за деякі тяжкі злочини.

За інформацією російських ЗМІ, цим законом також визначили винятки, коли призов на військову службу громадян із непогашеною судимістю неможливий.

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Що передбачає закон

У тексті документа йдеться про те, що громадяни Росії, які мають непогашену судимість за особливо важкі злочини, можуть бути призвані до лав російської армії.

Путін дозволив мобілізовувати в'язнів / Фото росЗМІ

Ще під час мобілізації стало відомо, що російське командування набирає в армію усіх підряд. В ролі гарматного м'яса виступили: робітники машинобудівного заводу, яких забрали на фронт, попри бронь; ВІЛ-інфіковані в'язні; вагнерівці та наркомани.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня російські депутати вже проголосували за закон, який дозволяє призивати чоловіків, які мають несприятливу або непогашену судимість за тяжкі злочини.

Що відомо про завершення "часткової мобілізації" в Росії

Після завершення мобілізації неодноразово з'являлася інформація, що росіяни продовжують отримувати повістки та повинні з'явитися до військкомату вже у листопаді.

Слід зазначити, що Росії важко дається мобілізація і її проведення негативно позначається на економіці. Співробітниця Інституту вивчення війни Наталія Бугайова заявила, що Росія не змогла ефективно впоратися з мобілізацією.

За її словами, росіяни не отримують того ефекту, на який розраховували завдяки мобілізації. У ворога виникли проблеми в озброєнні і тренуванні мобілізованих.

1 листопада, міноборони Росії повідомило, що 87 тисяч військових вже відправилися на фронт. В Україні мобілізованих найчастіше фіксують на Луганщині та Херсонщині.

Ба більше, росіянам видають повістки, які зобов'язують їх з'явитися у військкоматі у 2023 році. Це може свідчити, що в Росії щонайменше готують другу хвилю мобілізації.

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