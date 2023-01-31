Однозначно, приїде якийсь двійник, – Подоляк про візит Путіна у Волгоград

У Росії анонсують візит Путіна у Волгоград на 80-річчя Сталінградської битви. Однозначно, туди приїде якийсь двійник.

Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Загалом Путін стає на ті ж граблі, бо поспішає з наступом на Україну через постачання зброї нам.

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У Волгоград приїде двійник

Подоляк зазначив, що Україна офіційно не завдає ударів по території Росії. Ми ведемо оборонну війну, не б'ємо по території Росії, тому Путін і його двійники можуть їхати куди завгодно, хоч у Волгоград. Дивно, що цьому місту досі не повернули назву Сталінград, але те що туди приїде не Путін, а двійник – очевидно.

Він, мені видається, тільки в онлайн форматі спілкується, дійсний Путін. Хоча Президент Зеленський сказав, що ми не розуміємо, що є там хтось, з ким можна говорити, і ми взагалі сумніваємось, що той пан Путін сьогодні дійсно живий,

– зауважив радник голови Офісу Президента України.

Він додав, що про двійників говорить і наша розвідка. Однак візити Путіна в російські міста – карикатурні. Він знищує залишки російської репутації всередині країни. Він обіцяв перемогу за 3 дні, а нині він війну програє, але продовжує рекламувати війну – 80-річчя Сталінградської битви, Ленінградської блокади тощо.

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Спотворена історія й "побєдобєсіє"

За словами радника голови Офісу Президента України, до 1964 року у СРСР ніхто не святкував "дєнь пабєди". Було розуміння, що війна – це зло, скільки життів було втрачено. А потім на тлі спотвореної історії з'явилось "побєдобєсіє".

"Вони нині хочуть на базі цієї спотвореної історії трохи пропагувати можливість убивати далі українців. Не більше, але й не менше того. Ми маємо бути свідомими цього й на це так і дивитись", – наголосив Подоляк.

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