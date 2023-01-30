Путін погрожував Джонсону ракетним ударом під час розмови перед вторгненням в Україну

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів про телефонну розмову з Владіміром Путіним. За його словами, той погрожував ракетним ударом.

Джонсон розповів, що коментар Путіна було зроблено після того, як Джонсон попередив, що війна стане "повною катастрофою" під час "дуже довгої" розмови у лютому 2022 року.

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Погрози Путіна

Як сказав Джонсон, Путін обіцяв йому, що це займе "всього хвилину".

Подробиці телефонної розмови розкрито у фільмі ВВС, де розглядається взаємодія Путіна зі світовими лідерами.

Тоді Джонсон попередив Путіна, що вторгнення в Україну призведе до західних санкцій та збільшення присутності військ НАТО на кордонах Росії.

Він також намагався стримати військові дії Росії, заявивши Путіну, що Україна не вступить до НАТО у найближчому майбутньому.

У якийсь момент він погрожував мені і сказав: Борисе, я не хочу завдавати тобі болю, але з ракетою це займе всього хвилину. Весело,

– сказав Джонсон.

Також Джонсон додав, що Путін був дуже фамільярний під час "найбільш екстраординарного дзвінка".

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