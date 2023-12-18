Війна виснажує Росію: до яких провокацій в інших країнах готовий вдатися Путін
Владімір Путін пригрозив Фінляндії, сказавши, що після її вступу в НАТО у стосунках з Росією можуть виникнути проблеми. За словами кремлівського диктатора, хоч проблем раніше не було, але тепер серйозні наслідки можливі.
Такі заяви свідчать лише про новий рівень безумства Путіна. Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний політик Геннадій Гудков, зауваживши, що невідомо, якими саме неприємностями шантажує очільник Кремля.
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Що означають погрози Путіна
Поки взагалі незрозуміло, які проблеми можуть з'явитися у Фінляндії. Вони можливі лише у випадку, якщо Путін наважиться на глобальний конфлікт з НАТО, але тоді важко уявити наслідки для самої Росії.
Відтак ці заяви означають шантаж, натяки на ядерну зброю, глобальну війну. Однак сьогодні складно передбачити, що насправді думають у Кремлі, адже політичне безумство продовжує проявлятися. Від Росії можна очікувати всього, що завгодно.
Колись до мене прийшов російський професор Валєрій Соловей і сказав, що в Кремлі серйозно обговорюють напад на країни НАТО. Я здивувався і не повірив, але потім дізнався, що такі розмови справі були,
– розповів Геннадій Гудков.
Тому висловлювання глави Кремля про Фінляндію можуть бути шантажем, але насправді навіть важко уявити, на що він здатний, зважаючи на те, що "загруз" у війні в Україні.
Путін не очікував настільки тривалих і виснажливих бойових дій. Що б там не говорили про ріст ВВП чи зниження безробіття, але затяжна війна виснажує Росію. Тому, на мій погляд, Путін не готовий до ніяких інших операцій,
– підкреслив Гудков.
Він додав, що також можливий інший варіант. Наприклад, якщо Путіну дадуть можливість вийти з війни в Україні й не програти, то до агресії з боку Росії треба готуватися іншим країнам, зокрема Вірменії, Грузії, Казахстану та Молдові.
"Очевидно, що наступні війни будуть спрямовані на дестабілізацію в інших країнах. Очікувати можна будь-чого", – підсумував російський опозиційний політик.
Владімір Путін йде на "вибори": що відомо
- Так званий російський президент 8 грудня оголосив, що братиме участь у виборах. За понад 20 років правління свою кандидатуру він подає уже 5 раз. Коментуючи це рішення, він сказав, що нібито обдумував різні варіанти, але зрозумів, що сьогодні "по-іншому не можна".
- Путін візьме участь у виборах, як самовисуванець. Відповідно до норм, його мала підтримати група виборців, чисельністю не менше 500 осіб. До команди Путіна увійшло понад 700 людей. Серед них: льотчик, якого у США визнали винним у змові щодо контрабанди наркотиків, один з найбагатших росіян, пов'язаний з компанією, яка забудовує окупований Маріуполь, а також багато військкорів й учасників так званої "сво".
- "Вибори" президента у Росії заплановані на березень 2024 року. Їх також планують організувати на окупованих територіях України. Російська ЦВК нібито дала згоду, щоб провести "голосування" навіть в умовах воєнного стану. Водночас в українському МЗС назвали псевдовибори незаконними та нагадали, що їх проведення грубо порушує Конституцію та принципи міжнародного права.