Завдамо "серйозного удару": Путін погрожує країнам Балтії та державності України

Кремлівський очільник 16 січня вкотре обурив своїми цинічними заявами щодо України та загальної політичної ситуації у світі. Путін знову пригрозив країнам Балтії та посягнув на українську державність.

Раніше Путін погрожував Фінляндії через вступ до Північноатлантичного альянсу. За його словами, її "затягнули" до НАТО, хоча між ними не було жодних суперечок.

Дивіться також НАТО може стати наступним об'єктом вторгнення Росії, – прем'єрка Естонії

Путін пригрозив країнам Балтії

Кремлівський очільник поскаржився, що росіян у балтійських країнах нібито "викидають за кордон".

Це дуже серйозні речі, які стосуються безпеки нашої країни,

– заявив Путін.

Вочевидь диктатора обурило те, що понад тисячі громадянам Росії загрожує депортація з Латвії через порушення закону про імміграцію.

Цинічна заява щодо України

Висловлювання Путіна стосовно нашої держави стають дедалі абсурднішими. Кремлівський очільник вкотре пригрозив Україні.

Якщо надалі продовжуватиметься те, що відбувається зараз, то українській державності може бути завданий непоправний та дуже серйозний удар,

– наголосив диктатор.

За його словами, це буде "результатом українського правління" та частиною нашої зони відповідальності.

Він також додав, що український контрнаступ буцімто "провалився". Путін вкотре вдався до своїх улюблених казок, що ініціатива під час ведення бойових дій нібито наразі належить російським збройним силам.

Виступ Путіна на форумі: коротко