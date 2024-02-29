"Слід сприймати абсолютно серйозно": Туск зробив заяву щодо гучних погроз Путіна
Джерело:Onet.pl
Кремлівський очільник традиційно звернувся до Федеральних зборів та вкотре відзначився обурливими заявами щодо України та Заходу. У Польщі ж стурбовані останніми висловлюваннями російського диктатора.
Зауважимо, що Владімір Путін виступив з посланням Федеральним зборам у четвер, 29 лютого. Диктатор виступив перед парламентарями, дипломатами, суддями та російськими загарбниками, що воюють в Україні.
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Туск висловив занепокоєння
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав серйозно ставитись до заяв російського диктатора Владіміра Путіна, які той озвучив у посланні до Федеральних зборів.
Політик переконаний у тому, що слова Путіна про те, що Росія озброюється і переводить свою економіку в режим війни, є правдою.
Не лише агресивну риторику, але й оголошені Путіним рішення щодо збільшення самодостатності Росії, переведення економіки на військовий лад і модернізації армії – усе це слід сприймати абсолютно серйозно,
– заявив Туск.
Як зазначив польський прем'єр, Європа має розуміти, що "перегони озброєнь", які Росія нав’язує світу, зобов’язує західні країни готуватися у військовому плані до потенційних загроз.
Він підсумував, що Євросоюз має ухвалювати рішення, які збалансують військовий потенціал Росії, а також зроблять Європу краще підготовленою до "поганих сценаріїв".
Що знову наговорив Путін: головні тези
- Путін заявив, що Росія бачить, де і які є проблеми та безперервно веде роботу зі збільшення потужностей армії та флоту. Він зазначив, що російська армія "набула колосального бойового досвіду". За його словами, "пройшли гартування" командири, які "бережуть людей" та "грамотно виконують задачі".
- Путін відреагував на розмови про можливу відправку військових НАТО в Україну. За його словами, наслідки "для можливих інтервентів будуть трагічними". Він знову вдався до погроз ядерною війною.
- Зокрема, російський диктатор планує серйозно зміцнити угруповання збройних сил Росії на західному напрямку у зв'язку зі вступом Швеції та Фінляндії до НАТО.
- Водночас він заявив про грандіозний план знизити рівень бідності серед малозабезпечених і багатодітних громадян Росії. Ба більше, у планах Путіна – запустити проєкт "Тривале й активне життя" з метою збільшити тривалість життя громадян.
- У своїй промові Владімір Путін підтвердив використання ракети "Циркон" по Україні та пригрозив, що країна-агресор буде застосовувати "Сармати". Диктатор запевнив, що нібито ці важкі балістичні ракети вже "підтвердили свої високі та унікальні характеристики" та "невдовзі про них почують".