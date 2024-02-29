У США відреагували на погрози Путіна про застосування ядерної зброї
Джерело:U.S. Department of State
Російський диктатор Владімір Путін вкотре відзначився цинічними заявами та своїми традиційними погрозами. У Сполучених Штатах прокоментували висловлювання глави Кремля щодо застосування ядерної зброї.
Водночас в Єврокомісії вважають, що погрози Путіна застосувати ядерну зброю проти України та Заходу є частиною політичної кампанії перед президентськими виборами. Загалом виступ диктатора перед парламентом Росії є черговою брехнею для російського народу.
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Росію вже попередили
Спікер Державного департаменту Сполучених Штатів Метью Міллер під час брифінгу заявив, що США вже попередили Росію про наслідки застосування ядерної зброї.
За його словами, погрози з боку російського диктатора Володимира Путіна безвідповідальні.
Ми не вперше бачимо безвідповідальну риторику Володимира Путіна,
– наголосив посадовець.
Міллер також зауважив, що подібні заяви з боку лідера держави з ядерною зброєю неприпустимі. Він додав, що раніше це питання з Росією уже обговорювали.
Однак, як бачимо, російський диктатор вочевидь проігнорував це.
Ми спілкувалися у минулому приватно та безпосередньо з Росією про наслідки застосування ядерної зброї,
– зазначив спікер.
Він розповів, що поки що ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, немає. Попри це, Сполучені Штати уважно стежать за ситуацією.
Путін вкотре вдався до улюблених "байок" та погроз: що сказав
- Кремлівський очільник заявив, що Росія бачить, де і які є проблеми та безперервно веде роботу зі збільшення потужностей армії та флоту. Він зазначив, що російська армія "набула колосального бойового досвіду". За його словами, "пройшли гартування" командири, які "бережуть людей" та "грамотно виконують задачі".
- Водночас російський диктатор планує серйозно зміцнити угруповання збройних сил Росії на західному напрямку у зв'язку зі вступом Швеції та Фінляндії до НАТО.
- Путін також підтвердив використання ракети "Циркон" по Україні та пригрозив, що країна-агресор буде застосовувати "Сармати". Диктатор запевнив, що нібито ці важкі балістичні ракети вже "підтвердили свої високі та унікальні характеристики" та "невдовзі про них почують".
- Крім того, Путін відреагував на розмови про можливу відправку військових НАТО в Україну. За його словами, наслідки "для можливих інтервентів будуть трагічними". Він знову вдався до погроз ядерною війною.