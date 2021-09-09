Путін показує воєнну силу, – Гармаш назвав країни, які Росія хоче контролювати

Росія хоче контролювати пострадянський простір. Вона вважає його територією своїх інтересів.

Насамперед мовиться про Україну та Білорусь. Про це в ефірі 24 каналу зазначив представник Донбасу в українській делегації у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

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Окупанти відчувають загрозу

За його словами, Росія відчуває супротив міжнародної спільноти щодо спроб окупувати Білорусь, створити єдину країну.

Це все створює в Путіна відчуття, що весь світ – проти нього. Він починає показувати світу свою воєнну силу. Мовляв, якщо ви проти – я почну "грати мускулами",

– наголосив Гармаш.

Він зауважив, що держава-агресорка бачить для себе загрозу на Південному фронті, а також – від Середньої Азії. Тому що якщо талібам залишили зброю, то залишається питання, щодо кого вони її застосовуватимуть.

В Афганістані досі перебувають понад 150 українців. В Міністерстві закордонних справ повідомили, що громадяни не є журналістами, працівниками міжнародних організацій чи громадськими активістами.

Окрім цього, Росія відчуває загрозу через суд щодо "Північного потоку-2", який не дає їй можливості 100-відсотково використовувати газопровід як геополітичну зброю.

Гармаш сказав, які країни Росія хоче окупувати: дивіться відео

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