Це робить "конферансьє війни": хто і для чого зробив вкид про смерть Путіна
У Росії вже не злічити кількість випадків, коли Владімір Путін буцімто помирав. Про останній стало відомо з телеграм-каналу "Генерал СВР", який веде російський політолог та відеоблогер Валєрій Соловей.
Імовірно, даний вкид може бути частиною інформаційної спецоперації російських спецслужб. Такою інформацією з 24 Каналом поділився російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що на території Росії неможливе існування незалежних видань, які б давали інсайдерську інформацію.
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Росіяни скоро заплутаються у "конспірології"
"І тут виходить професор Валерій Соловей, він же "Генерал СВР", і говорить: "Ось і я, зараз розкажу вам казку". І розповідає, що помер Путін, військовий переворот і так далі. Це "конферансьє війни". Вони розповідають ці казки вже протягом кількох років", – пояснив російський опозиційний журналіст.
Валерій Соловей
Соловей регулярно критикує чинну федеральну владу та особисто президента Владіміра Путіна. Він відомий також екстравагантними "конспірологічними" прогнозами. Має власний Youtube-канал і регулярно виступає в ефірах опозиційних відеоблогерів.
У червні 2021 року він заявляв, що російська влада приховує справжні цифри про смертність від COVID-19 і порівняв ситуацію з інформацією про пандемію з катастрофою в Чорнобилі.
Політаналітик і блогер Карл Волох у своєму фейсбуці зауважив, що "професор Соловей уже кілька років цілеспрямовано розробляє тему "смерті Путіна".
У Росії досить довго розповідають, що Путін от-от помре або його скинуть з кремлівського "трону". Зрештою, скоро окупанти заплутаються у своїй "теорії змови".
Вони ж завтра розповідатимуть, що він вмер, а це все двійник. Тобто відбувся державний переворот, Путіна похоронили, а це двійник,
– сказав Яковенко.
Надія про смерть російського президента певним чином "обеззброює" людей. Адже потрібно якось впливати на путінський режим, проте всі сподіваються, що глава Кремля помре й все вирішиться самостійно. З одного боку, це дуже погано. А з іншого боку, люди у такий спосіб розважаються.
Яковенко пояснив, навіщо у Росії роблять вкиди про смерть Путіна: дивитися відео
Однак ставитися до цього потрібно інакше – як до шоу, як до жартів "конферансьє". Ось виходить "конферансьє" розповідає жарти, іноді смішно, а іноді ні. У цьому випадку, я не впевнений, що це смішний жарт, але він знаходить свою аудиторію,
– зауважив російський опозиційний журналіст.
На його думку, професор Соловей ще довго розважатиме аудиторію, зокрема українську.
У який спосіб в Росії зливають інформацію
Як пояснив Яковенко, у близькому оточенні президента Росії можуть бути люди, які не випадково зливають інформацію. Однак лише в одному випадку – якщо це частина масштабної спецоперації ФСБ або федеральної служби охорони Росії.
Я думаю, що це просто спецоперація з "конспірологічних" вкидів, ціллю яких є "все нормально, не потрібно метушитися, Путін уже помер, розслабтеся, вже всьому кінець". Може бути якось так або інакше,
– зазначив Ігор Яковенко.
Він піддав сумніву наявність людей у близькому оточенні Путіна, які ведуть "незалежні" телеграм-канали й дають інсайдерську інформацію. Крім того, у Росії неможливе існування опозиційних каналів.
Усі люди, які хоч якось проявили свою опозицію на території Росії, вони у в'язниці, лежать у землі як Борис Нємцов або виїхали. Тобто варіанта залишитися та вести опозиційну діяльність у Росії не існує,
– підкреслив російський опозиційний журналіст.
Як у світі відреагували на "смерть" Путіна
- Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов також припустив, що чутки про смерть Путіна можуть бути вигідними Кремлю. Однак українцям варто з обережністю реагувати на подібні вкиди, адже наразі це лише "солодкі" чутки.
- Політтехнолог Борис Тизенгаузен пояснив, що кожен причетний до поширення чуток про смерть Путіна може переслідувати свої цілі. За його словами, люди роблять це для хайпу, аби здобути популярність або "підвищити градус" своєї популярності. Крім того, росіян дійсно можуть готувати до того, що з диктатором може щось статися.
- Нещодавно після вкидів про смерть Путіна, глава Кремля "вийшов у світ" на селекторну нараду. Президент Росії бідкався, що на територію країни-терористки незаконно потрапляє зброя, зокрема з України.