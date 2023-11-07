Навіщо Кремль говорить про двійників Путіна: Галлямов пояснив заяву Пєскова

Речник російського президента Дмітрій Пєсков почав переконувати, що Путін не має двійників. Це все відбувається на тлі неперевіреної інформації про буцімто "смерть" очільника Кремля. Російський народ має серйозний запит на цю тему.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов, зауваживши, що Пєсков спеціально не коментував інформацію про "смерть" Путіна та двійників.

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В Росії час від часу відбуваються у різних форматах зустрічі Пєскова з пресою. Він і відповідає на питання, які йому поставлять тамтешні представники ЗМІ.

В Росії є запит на "смерть" Путіна

Як наголосив Галлямов, тамтешні ЗМІ бачать, що в російського населення є запит щодо "смерті" Путіна. Народ схопився за інформацію від телеграм-каналів та інших сумнівних джерел.

Людям хочеться, щоб усе це закінчилося; щоб усе знову стало нормально. Вони хочуть повернутися в той стан справ, який був до 24 лютого 2022 року. Версія, що Путіна немає, дає їм надій. Інших надій вони не бачать,

– вважає Галлямов.

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На думку Галлямова, росіяни не вірять, що зможуть скинути Путіна на виборах. Також вони не бачать можливості, як їм організовувати протести, щоб скинути владу. Там бажають позбутися від Путіна, але при цьому хочуть не напружуватися з цього питання.

У цьому сенсі версія про "смерть" – ідеальна. От взяв він – і помер. Нічого робити не треба. Зразу є надія, що краще стане. Люди почали вірити в це, як у новорічне диво,

– зазначив Галлямов.

"Смерть" Путіна: коротко