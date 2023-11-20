Патрушев буквально його "поховав", – психолог пояснив раптову публічність Путіна

Останнім часом секретар Ради безпеки Росії Ніколай Патрушев особливо активізувався в медійному просторі. Цікаво, що це все відбувається на тлі чуток про смерть Владіміра Путіна.

Про це 24 Каналу розповів кандидат психологічних наук Дмитро Попов, зауваживши, що упродовж останніх тижнів надзвичайно зросла публічна активність Ніколая Патрушева.

Дивіться також Втрати Росії в Україні дорівнюють 19 арміям НАТО: з чим можна порівняти 300 000 знищених ворогів

З чим пов'язана така активізація Патрушева

Як наголосив Попов, Патрушев почав дозволяти собі різні стратегічні висловлювання щодо шляху Росії на публіці. Раніше за ним таке не спостерігалося. Це особливо цікаво на тлі різних неперевірених чуток про смерть Владіміра Путіна.

У жовтня анонімний російський телеграм-канал переконував , що в Путіна нібито зупинилося серце. А потім, 26 жовтня, там взагалі написали, що той помер. Жодних підтверджень цьому немає.

Варто також звернути увагу на один з останніх виступів Патрушева. Там він взагалі, умовно, "поховав" Путіна.

Спостерігаю дуже високу активність Патрушева. А ще й той виступ, в якому Патрушев буквально "поховав" Путіна… Постійно вживав про нього дієслова в минулому часі. "Він знав; він робив; він ходив". Начебто людини вже немає,

– розповів Попов.

Дивіться розмову з Дмитром Поповим на ютубі 24 Каналу

Також активно почав усе коментував прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков. А потім Путін раптово почав багато з'являтися на публіці, ніби нічого не відбулося. Усі ці специфічні ознаки можуть вказувати на те, що дійсно щось таки відбулося. А зараз замість Путіна, як припустив Попов, ходять двійники.

Чи дійсно Путін помер: коротко