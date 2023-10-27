"Буде цариця, на яку вони заслужили": хто може доповнити список наступників Путіна

Російські пропагандистські пабліки ввечері 26 жовтня пошири інформацію про "смерть Путіна". Утім, офіційного підтвердження цьому немає.

Разом з цим у мережі знову почали обговорювати наступників російського диктатора. Політолог Микола Давидюк в ефірі 24 Каналу озвучив своє припущення щодо ймовірної кандидатки.

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Замість Путіна

Серед ймовірних кандидатів називають ім'я першого заступника глави адміністрації президента Сєргєя Кирієнка. Він входить до найближчого оточення Путіна і підтримує зв'язки з усіма гравцями політичної так званої еліти Росії.

"Не думаю, що буде Кирієнко. Він функціонер, офіціант на цьому святі: приносить, відносить. Він як Пригожин – у них така доля. Я за Собчак. Це буде справжня цариця, на яку вони (росіяни – 24 Канал) заслужили", – поділився несподіваним припущенням Давидюк.

Микола Давидюк про ймовірного наступника Путіна: дивитись відео

За його словами, Собчак – вигідна кандидатка. Адже за її умовно-йомовірного "правління" буде дуже легко розвалити Росію.

"Вона Росію продасть за дві крабові фабрики чи ферми. Просто щоб в Інстаграмі писати, що вона цариця і табунами водити туди акторів "погорілих театрів". Мені здається, ми б легко керували таким сусідом. І довели б Росію до її логічного завершення", – додав Давидюк.

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