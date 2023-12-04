Глава МЗС Великої Британії пояснив, що Владімір Путін повернеться за добавкою, якщо його не зупинити. За його словами, світ змінився.

Девід Кемерон заявив, що "немає сенсу сподіватися на чарівне повернення світу до його колишнього стану". За його словами, Британія має зрозуміти, як змінився світ.

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Кемерон попередив про загрози від Кремля

Британський політик заявив, що надія – це не політика. Він закликав Британію, США та інші країни НАТО продовжувати чинну підтримку України.

Сили, що формують його – палія війни у Кремлі (Владіміра Путіна – 24 Канал) – агресивніший Китай, ісламістський екстремізм, що отруює голови молоді, – ці речі не зникнуть відразу. Немає сенсу сподіватися на чарівне повернення світу у його колишній стан,

– заявив Девід Кемерон.

За його словами, якщо Владіміра Путіна не зупинити в Україні, то він повернеться за добавкою.

"І ми знаємо з нашої історії, що умиротворення диктаторів у кінцевому підсумку руйнує британські інтереси та коштує британцям життя", – запевнив глава британського МЗС.

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