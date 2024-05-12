Китай майстерний та хитрий у своїй дипломатії: якою буде зустріч Сі та Путіна

Владімір Путін планує найближчим часом відвідати Китай із дипломатичним візитом. Риторика Сі Цзіньпіна може дещо помінятись у співпраці з Росією, зважаючи на його недавнє турне по Європі. Проте Китай незмінно розглядає Росію як ресурсну базу для збагачення своєї економіки.

Про це розповіла 24 Каналу головна консультантка Українського інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко, зазначивши, що Китай у будь-якому випадку просуває лише свої інтереси. Зазвичай Сі Цзіньпін європейцям, американцям чи росіянам говорить те, що представник кожної із цих країн хотіли б почути.

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"Китай майстерний та хитрий у своїй дипломатії. Сі Цзіньпін не вдається до якоїсь радикальної риторики", – сказала вона.

Чого очікувати від зустрічі Сі Цзіньпіна та Владіміра Путіна

Гриценко вважає, що Путіну важливо продемонструвати, що Китай є найбільш значущим партнером та союзником для Росії. Це буде його перша поїздка за кордон, після чергової "перемоги" на виборах.

Я б не очікувала ультиматумів чи шантажу від Сі Цзіньпіна у бік Росії. Його зустріч із Путіним пройде, скоріш за все, у приємній тональності. Адже це буде візит у відповідь після поїздки Сі Цзіньпіна до Москви у березні 2023 року,

– зауважила вона.

Китаю необхідно мати стабільні торговельно-економічні зв'язки з Європейським Союзом. Макрон чітко дав зрозуміти, що Європа хоче побачити обмеження співпраці між Китаєм та Росією.

Китай не буде просто так підривати відносини з Росією, адже Росія це важливий геополітичний, безпековий та ідеологічний актив для Китаю. Але, можливо, періодично ми читатимемо новини про обмеження експорту та припинення співпраці китайських банків з російськими клієнтами,

– наголосила Аліна Гриценко.

Така стратегія, на її думку, буде спрямована на те, аби продемонструвати Європі, що Китай виконує їхні побажання, але у відповідь може вимагати й щось корисне для себе. Наприклад, зняття окремих санкцій зі своїх компаній чи дозвіл наповнювати європейський ринок китайськими електромобілями.

Європейські виробники електромобілів побоюються, що китайський ринок такої ж, але дешевшої продукції, заполонить Європу, що призведе до великих збитків для них. Тому в ЄС планують запроваджувати певні обмеження щодо китайських електромобілів.

Китаю неприємні вторинні санкції від Сполучених Штатів Америки, адже їх стає все більше. Конкуренція між Китаєм та США набирає обертів. Їхні відносини можуть погіршуватись.

Сі Цзіньпіну важливо підтримувати зв'язки саме з Європейським Союзом, тому що від торгівлі з Європою та США залежить економіка Китаю, а не від співпраці з Росією. Китай використовує Росію як ресурсну базу, зокрема нафтопродукти, енергоносії та деревину,

– підкреслила Аліна Гриценко.

Також вона додала, що вплив Китаю на Росію продовжує зростати, але поки не до таких масштабів, аби диктувати власні умови чи майбутні політичні рішення в Росії.

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