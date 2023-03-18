У Криму був двійник Путіна, – ексспівробітник СБУ вказав на цікаві деталі

У роковини окупації Криму, 18 березня, російського диктатора Владіміра Путіна "занесло" на захоплений півострів. З візитом у Крим прибув не сам бункерний дід, а його двійник.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, у Криму Путін дуже жестикулював правою рукою, хоча зазвичай притискає її до себе або тримається нею за стіл.

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У Крим приїхав двійник диктатора

Ступак зазначив, що візит Путіна у Крим анонсували ще 2 тижні тому і всі гадали: чи приїде диктатор сам чи його двійник. Колишній співробітник СБУ переконаний, що на півострів прибув двійник бункерного.

Мені здалося, що це був двійник. Бо він дуже активно жестикулював правою рукою. Зазвичай, коли він сидить за столом, то тримається правою рукою або десь її притискає, коли виходить з літака. Тут він нею розмахує,

– звернув увагу він.

Раніше так званий "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя заявляв про відкриття дитячого центру, яке Путін мав побачити у цей день у форматі відеоконференції. Натомість диктатор приїхав у Крим.

Іван Ступак підкреслив: ймовірно, ФСБ врахували, що Україна має безпілотники, які можуть літати на відстань до 800 тисяч кілометрів. Тому вони запланували цей візит так, щоб ніхто точно не знав, чи приїде Путін.

"Це було б дуже принизливо, якби там був український безпілотник. Був дуже великий ляпас для них з ордером на обшук Путіна. А тут було б ще більше приниження для Росії. Тому, можливо, вони запланували цей візит, щоб ніхто не знав. Путін раптово приїхав, показався і моментально зник", – додав ексспівробітник СБУ.

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