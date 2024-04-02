Чорноморський флот отримав нового командувача: Путін підписав указ

Російський диктатор Владімір Путін призначив нового командувача Чорноморського флоту. Ним став віцеадмірал Сергій Пінчук.

Раніше російські пропагандистські телеграм-канали писали про зняття з посади командувача російського флоту адмірала Віктора Соколова. Вже згодом ISW повідомив про призначення Сергія Пінчука. Наразі кремлівський очільник підписав відповідний указ.

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Путін призначив нового командувача

Вдень 2 квітня Чорноморський флот Росії, який і так останнім часом дедалі більше йде на дно, отримав нового командувача. Цю посаду обійняв віцеадмірал Сергій Пінчук.

За даними російських ЗМІ, цю інформацію оприлюднив очільник російського оборонного відомства Сергій Шойгу. За його словами, Путін підписав відповідний указ.

Як повідомив міністр оборони Росії, іншими двома указами Путін призначив адмірала Олександра Моїсєєва головнокомандувачем Військово-морського флоту та віцеадмірала Костянтина Кабанцова командувачем Північного флоту.

Ви розумієте ту величезну відповідальність, яка лягає на ваші плечі. І, сподіваюся, ви впораєтеся з тими завданнями, які перед вами поставив верховний головнокомандувач збройних сил Росії, міністерство оборони й, звичайно, країна,

– заявив Шойгу.

Зазначається, що раніше обидва були тимчасовими виконувачами обов'язків на цих постах. Однак станом на зараз вони обійняли вищезгадані посади вже офіційно.

Що відомо про Сергія Пінчука

Відомо, що Сергій Пінчук є уродженцем Севастополя, що у тимчасово окупованому Криму. Там він закінчив військове училище, а пізніше Чорноморське вище військово-морське училище Нахімова.

Службу він розпочинав на посаді командира зенітно-ракетної батареї ескадреного міноносця "Наполегливий". З грудня 2011 року командував Новоросійською військово-морською базою Чорноморського флоту.

Куди подівся його попередник