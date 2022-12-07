"Масових страт і втеч в російській армії нема": Путін видав чергову нісенітницю про дезертирів
Володимир Путін щоразу видає нісенітниці щодо перебігу "спецоперації" в Україні. Здавалося б, після всіх заяв російського диктатора, ще більшого дна очікувати не можна було, втім, це не так!
Путін збрехав росіянам про розстріл дезертирів в ЗСУ
Цього разу Путін вирішив висловитися щодо дезертирства, яка дедалі частіше присутнє в російській армії. Але глава країни-агресорки, як завжди, збрехав росіянам – згадав про дезертирів в ЗСУ, яких "нібито жорстоко розстрілюють". Про це очільник Кремля заявив на зустрічі з членами Ради з розвитку громадянського суспільства та прав людини, повідомляють росЗМІ.
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Так, він сказав, нібито українці розстрілюють перед строєм військових за звільнення бойових позицій, а в російських збройних силах нічого такого немає.
Щодо залишення позицій: в Україні, ви знаєте, там розстрілюють на місці. Причому проводять навіть масові розстріли, прямо публічно, перед строєм і в кілька рук,
– сказав Путін, наголосивши, що це не секрет і добре всім відомо.
Кремлівський диктатор додав, що "у нас не те, що є щось подібне, у нас навіть немає якихось спеціальних таборів, зон тощо". За його словами, це все нісенітниці та фейки, які не мають за собою жодних підстав.
Очевидно, що такі нісенітниці можуть лунати лише з вуст російських політиків та пропагандистів, які всіляко намагаються виправдати свої втрати та заперечити успіхи ЗСУ. Є чимало інформації про те, що дезертирів у армії противника стає дедалі більше, і з ними розправляються раз і назавжди.
Окупанти тікають з поля бою: основне
Зібрали для вас декілька прикладів того, що це дійсно відбувається у російській армії – дезертирство, розстріл своїх "мобіків" та блокпости, аби росіяни не втікали:
- Ще у вересні з позицій квазіреспублік так званих "лнр" та "днр" втекли з позицій та повернулися на "родіну" близько 3,5 тисячі мобілізованих. Вони не хочуть воювати і розуміють, що всіх не покарають.
- Оскільки кількість росіян, які намагаються здатись у полон ЗСУ або взагалі втекти з поля бою, постійно зростає, окупанти розгорнули додаткові блокпости, зокрема, і на Луганщині. Це було зроблено для того, щоб перешкодити дезертирству.
- В Інституті з вивчення війни також заявили, що російських військових переслідують серйозні проблеми. Вони борються з низьким моральним духом і водночас високим рівнем дезертирства та відмов воювати.
- Слід зауважити, що російські окупанти самі ж ліквідують своїх. Зокрема, нещодавно з'явилася інформація про те, що загарбники могли жорстоко вбити завербованого зека через велику кількість дезертирів у його роті.
- 6 грудня факт дезертирства військовослужбовців російської армії був зафіксований на Донеччині. Вони зі зброєю покинули свої бойові позиції – командування наказало затримати та ліквідувати порушників. Станом на 5 грудня – всіх дезертирів знищено.
- Дезертирство росіян, ймовірно, пов'язане із цифрами про загальні втрати армії РФ. ЗСУ показують неймовірні результати.
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