"Масових страт і втеч в російській армії нема": Путін видав чергову нісенітницю про дезертирів

Володимир Путін щоразу видає нісенітниці щодо перебігу "спецоперації" в Україні. Здавалося б, після всіх заяв російського диктатора, ще більшого дна очікувати не можна було, втім, це не так!

Путін збрехав росіянам про розстріл дезертирів в ЗСУ

Цього разу Путін вирішив висловитися щодо дезертирства, яка дедалі частіше присутнє в російській армії. Але глава країни-агресорки, як завжди, збрехав росіянам – згадав про дезертирів в ЗСУ, яких "нібито жорстоко розстрілюють". Про це очільник Кремля заявив на зустрічі з членами Ради з розвитку громадянського суспільства та прав людини, повідомляють росЗМІ.

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Так, він сказав, нібито українці розстрілюють перед строєм військових за звільнення бойових позицій, а в російських збройних силах нічого такого немає.

Щодо залишення позицій: в Україні, ви знаєте, там розстрілюють на місці. Причому проводять навіть масові розстріли, прямо публічно, перед строєм і в кілька рук,

– сказав Путін, наголосивши, що це не секрет і добре всім відомо.

Кремлівський диктатор додав, що "у нас не те, що є щось подібне, у нас навіть немає якихось спеціальних таборів, зон тощо". За його словами, це все нісенітниці та фейки, які не мають за собою жодних підстав.

Очевидно, що такі нісенітниці можуть лунати лише з вуст російських політиків та пропагандистів, які всіляко намагаються виправдати свої втрати та заперечити успіхи ЗСУ. Є чимало інформації про те, що дезертирів у армії противника стає дедалі більше, і з ними розправляються раз і назавжди.

Окупанти тікають з поля бою: основне

Зібрали для вас декілька прикладів того, що це дійсно відбувається у російській армії – дезертирство, розстріл своїх "мобіків" та блокпости, аби росіяни не втікали: