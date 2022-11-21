В якому випадку Путін погодиться на капітуляцію: пояснення Гудкова

Питання переговорів зі сторони Росії останнім часом підіймається доволі часто. Експерти зазначають, що Путін вже сам згоден на капітуляцію на умовах України, адже на народ він не зважає. Насправді ж йому байдуже все, окрім думки його оточення.

Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він вважає, що скидати і відсторонювати від влади його буде саме еліти. Адже народ ще не дозрів до серйозних революційних подій.

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Путіна усунуть від влади

Гудков, зазначив, що Путін все це розуміє, і не погодиться на перемовини з Україною на її умовах.

Це відбудеться тільки тоді, коли, припустимо, він домовиться з США та ЄС на гарантіях особистої безпеки надати йому якийсь острів на Гаваях. Там він буде доживати останні дні під охороною морського флоту і морських котиків США,

– вважає опозиціонер.

За його словами, це єдиний варіант, який влаштує очільника Кремля, інакше його усунуть від влади.

"Оточення скаже йому: "Володя, а ти чего натворіл? Ти раді чего всьо ето начала?" Щоб потім самому звалити на Гаваї, а ми в Росії будемо жити в лайні? У нас родини, капітали, діти навчались в Оксфорді, а ти нас позбавив усього", – розповідає Гудков.

Путін певною мірою божевільний

На думку опозиціонера, еліти висунуть Путіну рахунок, адже він їх достав, він все у них забрав і вони з ним розберуться – для них він не Господь бог, а такий самий, як вони. Для очільника Кремля поразка у війні, повна капітуляція при збереженні самого себе в країні, малоймовірна.

Чому він зараз, як істеричка, вимагає переговорів, тому що він поки що утримує значну частину української території. У нього повно ракет – нехай не найточніших і не найсучасніших, озброєння. Мобілізаційний ресурс величезний, і він його буде кидати у топку війни,

– наголошує співрозмовник.

Гудков вважає, що все це може продовжуватись, поки не вичерпається терпіння або Заходу, або українського народу, або усіх разом. Або ж відбудуться події, які змінять кардинально ситуацію довкола Путіна. Поки що оточення не сміє його скинути.

"А ось коли захоче та посміє – йому будуть кранти. Путін божевільний певною мірою, але не до такої міри, щоб не розуміти це", – резюмував опозиціонер.

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