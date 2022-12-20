Путін після поїздки в Білорусь збирає велике засідання з російськими військовими
Російський президент Володимир Путін проведе розширене засідання колегії Міноборони Росії. Зустріч Путіна та військових Росії відбудеться у середу, 21 грудня.
Про розширене засідання колегії Міноборони Росії повідомила пресслужба Кремля, пише 24 канал. Повідомляється, що з основною доповіддю виступить російський міністр оборони Сєргєй Шойгу.
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Шойгу доповідатиме про хід війни
У Кремлі повідомили, що глава міноборони доповідатиме про хід так званої "спеціальної військової операції", тобто війни проти України.
У засіданні візьмуть участь командування військових округів, видів російських військ. У режимі відеоконференції у заході візьмуть участь близько 15 тисяч посадовців збройних сил Росії.
Путін збирає засідання після поїздки в Мінськ
- Засідання колегії Міноборони Росії відбудеться після того, як Путін 19 грудня вперше за 3 роки здійснив візит до Мінська. Візит диктатора до самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка пов'язували з наміром втягнути Білорусь в сухопутну війну проти України.
- Також була інформація, що Путін буде намагатися отримати контроль над білоруським ОПК або ж вмовлятиме Лукашенка щодо інтеграції, тобто анексії Білорусі.
- Відомо, що Путін та Лукашенко домовилися продовжувати практику спільних військових навчань. Крім того, вони хочуть займатися створенням нової військової техніки.
- Аналітики з Інституту з вивчення війни вважають, що Лукашенко, ймовірно, відхилив зусилля Путіна. Кремлівському диктаторові не вдалося змусити Білорусь до сухопутної війни проти України.
- Однак 20 грудня Росія почала перекидання техніки на південь Білорусі до кордонів з Україною. Втім, цієї техніки замало для наступу на Україну.