Готові захищати суверенітет, але не згадали про Україну: Путін запросив Сі Цзіньпіня у Москву

Кремлівський диктатор Владімір Путін провів відеопереговори з лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Глава КНР заявив, що Китай готовий до стратегічного співробітництва з Росією на тлі "складної ситуації у світі".

За словами Сі Цзіньпіна, Китай і Росія повинні зміцнювати стратегічну координацію, "щоб принести більше користі двом народам і привнести більше стабільності у світ".

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"Сі Цзіньпін наголосив, що обидві сторони повинні й надалі ефективно використовувати наявні механізми для досягнення прогресу у співпраці в галузях економіки, торгівлі, енергетики, фінансів і сільського господарства", – йдеться у повідомленні "Сіньхуа".

Він також заявив, що Китай готовий відновити нормальне транскордонне пересування з Росією та іншими країнами в упорядкованому порядку.

Китай готовий співпрацювати з Росією і всіма прогресивними силами у світі, які виступають проти гегемонізму і силової політики, щоб спільно протистояти однобічності, протекціонізму і залякування, твердо захищати суверенітет, безпеку та інтереси розвитку двох країн, а також міжнародну рівність і справедливість,

– цитують Сі Цзіньпіна китайські ЗМІ.

Про що говорив Путін

Владімір Путін же наголосив, що Кремль націлений зміцнювати взаємодію між збройними силами Росії та Китаю.

"Особливе місце в усьому комплексі російсько-китайського співробітництва, наших відносин посідає військове і військово-технічне співробітництво, яке сприяє забезпеченню безпеки наших країн і підтримці стабільності в ключових регіонах", – йдеться у заяві Кремля.

Путін також запросив лідера Китаю навесні 2023 року відвідати Москву.

"Це продемонструє всьому світу міцність російсько-китайського зв'язку з ключових питань, стане головною політичною подією року у двосторонніх відносинах", – сказав він.

Зазначимо, що ні в китайській, ні в російській заявах не згадується російське вторгнення в Україну.

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