Перша пресконференція за час повномасштабної війни: які цинічні заяви видав Путін

Владімір Путін 14 грудня проводить щорічну пресконференцію та так звану "пряму лінію" з пресою та народом. Це перша велика пресконференція російського президента за час повномасштабного вторгнення в Україну.

Очікується, що пресконференція триватиме щонайменше годину. Що говорив Путін на "прямій лінії" та які цинічні заяви пролунали – передає 24 Канал.

До теми Розмова свого ідеального "я" із реальним: про що Путін говоритиме на пресконференції

Головні тези Путіна

Путін вихвалявся економікою

Російський президент об 11:10 почав велику пресконференцію та почав спілкування з журналістами. У першу чергу Путін почав вихвалятися "російською економікою" та "стійкою фінансовою системою". Також він додав, що нібито скорочується "державний борг".

Путін також почав вихвалятися, мовляв, падає рівень безробіття. Враховуючи, що російське населення постійно мобілізують й відправляють на так звану "спецоперацію", то й не дивно.

Окрім того, російський президент назвав головним завданням зміцнення суверенітету Росії, безпеки на кордонах, забезпечення прав та свобод громадян.

Коментуючи ситуацію на тимчасово окупованих українських територіях, Путін заявив, що Росія буцімто планує "вкладати трильйон рублів" кожного року. У своїх цинічних вигадках російський президент традиційно звинуватив і Україну, заявивши, що "кієвскій рєжим" буцімто "не приділяв достатньої уваги".

Цинічні заяви про війну в Україні

Після вихвалянь у Путіна поцікавилися, коли закінчиться так звана "спецоперація". На що російський президент видав традиційний спіч про "денацифікацію" та "демілітаризацію".

Мир буде тоді, коли ми досягнемо своїх цілей. Вони не змінюються – це денацифікація України, демілітаризація, її нейтральний статус,

– заявив Путін.

Цинічна заява Путіна: дивіться відео

Російський президент почав розповідати фантазії, мовляв, Україна була готова "ухвалити якісь законопроєкти" щодо "денацифікації". Ба більше, він заявив, що відповідні домовленності нібито були досягнуті у Стамбулі.

Говорячи про демілітаризацію, Путін почав бідкатися на те, що Захід продовжує підтримувати Україну. Втім, він цинічно заявив, що нібито "халява скоро може закінчитися". Ба більше, Путін звинуватив Україну, яка "не хоче домовлятися", тому Росія "вимушена застосовувати військові сили".

Традиційно, російський диктатор назвав українців та росіян "братськими народами", а розв'язана Кремлем кровопролитна війна, на думку Путіна, "громадянська".

Росія десятиліттями намагалася вибудувати нормальні відносини з Україною. Те, що зараз відбувається у відносинах з Україною, схоже на громадянську війну,

– цинічно видав Путін.

Він також почав бідкатися, що після 2014 року нібито стало зрозуміло, що Росії "не дадуть вибудувати нормальні відносини з Україною".

Про "часткову мобілізацію" в Росії

Не оминули на путінській пресконференції й питання мобілізації. Російський президент почав вигадувати казки, що в країні нібито була лише одна хвиля мобілізації й потреби у "другій" поки що немає. Путін цинічно називав окупантів "героями" та відзвітував про 300 тисяч мобілізованих.

Було багато іронії щодо цього, приліпили їм назву "мобіки". Чудово воюють хлопці, 14 героїв Росії, не кажучи про інші ордени. Наразі 244 тисячі перебувають у зоні бойових дій. Серед них виявилося багато гарних фахівців,

– заявив Путін.

Ясна річ, російський президент не може визнати колосальні втрати російської армії. За даними Генштабу ЗСУ, українські захисники вже ліквідували 342 800 особового складу окупантів.

Скільки росіян воює проти України

Як би Путін не уникав питань про війну в Україні, втім відповідати на запитання доводиться. Так, журналісти поцікавилися, скільки росіян наразі перебувають у так званій "зоні проведення спецоперації". За словами Путіна, нині проти України воюють 617 тисяч окупантів.

Цікаво, що про вагнерівців Путін говорив неохоче. Він усіляко уникав назви й говорив просто про "приватні військові компанії".

Путін планує зустрітися з Ердоганом

На так званій "прямій лінії" Путін заявив, що на початку 2024 року планує зустрітися з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Російський президент планує поїхати у Туреччину.

Думаю, нам вдасться зустрітися Ердоганом. Я справді планую. Я й планував нещодавно. Але у президента Ердогана не вийшло за його графіком. Я ладен був злітати до Туреччини, я йому сказав про це. Ну, у нього за графіком не вийшло. В нього, не в мене. Так буває,

– заявив Путін.

Варто наголосити, що Туреччина не ратифікувала Римський статут й не визнає рішень Міжнародного кримінального суду. Тобто Путіне не загрожує арешт за міжнародним ордером, у випадку, якщо він прилетить до Туреччини.

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