Піарники не підготувались: що продемонструвала "пряма лінія" Путіна

Владімір Путін 14 грудня провів 4-годинну "пряму лінію". Він відповів на понад 60 підготовлених запитань та намагався показати себе "сильним лідером".

Російські дружини та матері уже давно запитують одне й те саме – коли відпустять з фронту їхніх чоловіків. Про це 24 Каналу розповів російський публіцист зі США Андрій Піонтковський, додавши, що питання так і не прозвучало у прямому ефірі.

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Чому Путін боїться цього питання

Всі чекали відповіді, коли солдати, які потрапили у військо ще у першу хвилю мобілізації, повернуться додому. Були сподівання, що Путін скаже, що подумає над цим або дасть вказівку міноборони, але такого не сталося. Навіть на державному телебаченні ніхто не дозволив, щоб Путіна про це запитали.

Він не наважився обговорювати це питання, але дав непряму відповідь. Його цинізм неймовірний, адже він сказав, що провели "успішну" мобілізацію і всі чоловіки "чудово" воюють, тому наступної мобілізації не буде,

– зауважив Андрій Піонтковський.

Російський диктатор не може дозволити собі ротацію, якої вимагають дружини військових. Для цього потрібна нова мобілізація, а в сьогоднішній ситуації, коли більшість питань були про те, коли закінчиться так звана "сво", то мобілізацію проводити неможливо. Вона провалиться.

"Людей ловлять, але масово призвати кілька сотень тисяч Путін не може. Це його пропагандистська помилка. Йому не вдасться уникнути цього питання, бо обурення матерів тільки посилиться", – наголосив російський публіцист.

Чому не передбачили цього питання

Варто зауважити, що російські дружини та матері не вимагають зупинити війну, вони тільки хочуть, щоб вбивати українців відправили інших чоловіків. Цікаво, що кремлівські піарники не врахували цей момент.

"Звичайно, що всі піарники помилилися й не тільки. Було очікувано, що Путін перекладе відповідальність на когось, наприклад, з питанням про мобілізацію на міноборони. Але тільки уявіть, як сильно він наляканий, що побоявся порушити це питання", – додав Піонтковський.

Антивоєнного руху в Росії немає, але є сотні людей, яких кинули в тюрми. Наприклад, молодь, яка виходила на поодинокі протести, а потім опинилася за ґратами. Путін може впоратися тільки з такими людьми.

Матері й дружини – це його класичний "глубинний народ", це "ватники". Вони кажуть, що все чудово, але нехай інші підуть стріляти в українців,

– зауважив Піонтковський.

Він додав, що Путін через свою необачність кілька разів проговорився і назвав цифри про кількість військових, які заходили на територію України та які зараз там перебувають.Через прості підрахунки журналісти підтвердили, що Путін фактично визнав безповоротні втрати російських військових – 320 тисяч людей. Це та цифра, яку озвучували в американській розвідці та українському Генштабі.

"Пряма лінія" Путіна: про що говорив російський диктатор