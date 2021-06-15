Путін на шляху до перемоги, – Кулеба про "Північний потік-2"

15 червня 2021 , 19:20
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Джерело:

Die Welt

Дмитро Кулеба заявив, що послаблення санкцій проти "Північного потоку-2" стало розчаруванням для України. Політик наголосив: він відверто сказав про це своєму американському колезі.

Глава Міністерства закордонних справ України Кулеба заявив про суттєве зростання готовності США розглядати питання компенсацій Україні у разі, якщо "Північний потік-2" таки добудують. 

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Путін на шляху до перемоги. Але, у дипломатії є одне чудове правило: "Ніщо повністю не узгоджене, доки все не узгоджене",
– наголосив Кулеба.

Німеччина та США ведуть переговори

  • За словами Кулеби, Україна наразі не перебуває на етапі обговорення компенсації. Переговори ведуть США та Німеччина. Українська сторона участі в них не бере.
  • Кулеба наголосив: якщо Україну запросять долучитися до переговорів щодо можливої компенсації, пропозицію такої розмови можуть розглянути. Водночас не варто сподіватися, що Україна погодиться на те, що запропонують. 
  • "Північний потік-2" для України становить не лише економічну загрозу. Насамперед – це питання безпеки. 

"Північний потік-2": останні новини

  • Володимир Зеленський 14 червня вкотре наголосив, що "Північний потік-2" необхідно зупинити
  • Пані посол України у США Оксана Маркарова зауважила: "Північний потік-2" – російська зброя проти Європи.
  • У червні 2021 стало відомо, що Ангела Меркель поїде до США, щоб врегулювати ситуацію з "Північним потоком-2".
Автор: Мар'яна Бекало